הפועל ירושלים מגיעה לאחד הערבים המשמעותיים שלה עד כה ביורוקאפ, עם הזדמנות להצהיר כוונות מול אחת היריבות החזקות במפעל. האדומים ישחקו מחר (רביעי, 21:00) בבלגרד מול אריס סלוניקי, למפגש בין שתי הקבוצות היחידות בבית שעדיין מחזיקות במאזן מושלם של 0:5.
הקבוצה של סשה אוברדוביץ' מגיעה למפגש גם עם מאזן מושלם בליגת העל, בעוד אריס רשמה ארבעה ניצחונות והפסד אחד בליגה היוונית. אוברדוביץ' מודע היטב לאתגר שמצפה לקבוצתו, ובעיקר לעוצמה הפיזית של אריס. "אריס היא קודם כל אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורוקאפ העונה. מדובר בקבוצה פיזית מאוד, כנראה הקבוצה הכי פיזית שפגשנו עד עכשיו. זה אחד המפתחות המרכזיים לניצחון במשחק הזה לדעת להתמודד עם הקשיחות שלהם, להיות אגרסיביים בדיוק כמוהם ולהתאים את עצמנו לרמת הפיזיות שהם מביאים למגרש".
"במקביל, אנחנו צריכים להתמקד בנקודות החוזק שלנו. הם מסוגלים לשנות את סוגי ההגנות שלהם במהלך המשחק, ואנחנו חייבים להיות מוכנים לכך. דיברנו על הדברים האלה. השחקנים חדורי מוטיבציה ורוצים לתת את המקסימום".
"נראה מה יהיה. הביטחון שלנו מבוסס על המשחקים הקודמים שלנו, אבל גם הם מגיעים במצב דומה, במיוחד אחרי ניצחון גדול בליגה היוונית על פנאתינייקוס, אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורוליג. הם השיגו את הניצחון הזה עם הופעה נהדרת ומשחק מצוין. אבל אנחנו לא מתכוונים לתת להם יותר מדי כבוד. אנחנו צריכים קודם כול לחשוב על עצמנו, להתמקד במשחק שלנו ולהיות מי שאנחנו. זו הדרך לנצח”.
גם קפטן ירושלים, יובל זוסמן, מבין את גודל המשימה ומעריך את האיכות של היריבה. "אריס קודם כול קבוצה מאוד מאוד חזקה ואיכותית, עם הרבה מאוד יכולות וכישרון בכל עמדה. הם אגרסיביים, קשוחים, אתלטיים. מן הסתם, מאמן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל אנחנו עושים את ההכנה הנכונה, מאמינים בעצמנו, יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, מבינים את המעמד, שזה משחק שכנראה על ראשות הבית, עם האוהדים שלנו שאיתנו".