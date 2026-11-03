הקבוצה של סשה אוברדוביץ' מגיעה למפגש גם עם מאזן מושלם בליגת העל, בעוד אריס רשמה ארבעה ניצחונות והפסד אחד בליגה היוונית. אוברדוביץ' מודע היטב לאתגר שמצפה לקבוצתו, ובעיקר לעוצמה הפיזית של אריס. "אריס היא קודם כל אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורוקאפ העונה. מדובר בקבוצה פיזית מאוד, כנראה הקבוצה הכי פיזית שפגשנו עד עכשיו. זה אחד המפתחות המרכזיים לניצחון במשחק הזה לדעת להתמודד עם הקשיחות שלהם, להיות אגרסיביים בדיוק כמוהם ולהתאים את עצמנו לרמת הפיזיות שהם מביאים למגרש".

הקבוצה של סשה אוברדוביץ' מגיעה למפגש גם עם מאזן מושלם בליגת העל, בעוד אריס רשמה ארבעה ניצחונות והפסד אחד בליגה היוונית. אוברדוביץ' מודע היטב לאתגר שמצפה לקבוצתו, ובעיקר לעוצמה הפיזית של אריס. "אריס היא קודם כל אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורוקאפ העונה. מדובר בקבוצה פיזית מאוד, כנראה הקבוצה הכי פיזית שפגשנו עד עכשיו. זה אחד המפתחות המרכזיים לניצחון במשחק הזה לדעת להתמודד עם הקשיחות שלהם, להיות אגרסיביים בדיוק כמוהם ולהתאים את עצמנו לרמת הפיזיות שהם מביאים למגרש".

הקבוצה של סשה אוברדוביץ' מגיעה למפגש גם עם מאזן מושלם בליגת העל, בעוד אריס רשמה ארבעה ניצחונות והפסד אחד בליגה היוונית. אוברדוביץ' מודע היטב לאתגר שמצפה לקבוצתו, ובעיקר לעוצמה הפיזית של אריס. "אריס היא קודם כל אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורוקאפ העונה. מדובר בקבוצה פיזית מאוד, כנראה הקבוצה הכי פיזית שפגשנו עד עכשיו. זה אחד המפתחות המרכזיים לניצחון במשחק הזה לדעת להתמודד עם הקשיחות שלהם, להיות אגרסיביים בדיוק כמוהם ולהתאים את עצמנו לרמת הפיזיות שהם מביאים למגרש".

"במקביל, אנחנו צריכים להתמקד בנקודות החוזק שלנו. הם מסוגלים לשנות את סוגי ההגנות שלהם במהלך המשחק, ואנחנו חייבים להיות מוכנים לכך. דיברנו על הדברים האלה. השחקנים חדורי מוטיבציה ורוצים לתת את המקסימום".

"במקביל, אנחנו צריכים להתמקד בנקודות החוזק שלנו. הם מסוגלים לשנות את סוגי ההגנות שלהם במהלך המשחק, ואנחנו חייבים להיות מוכנים לכך. דיברנו על הדברים האלה. השחקנים חדורי מוטיבציה ורוצים לתת את המקסימום".

"במקביל, אנחנו צריכים להתמקד בנקודות החוזק שלנו. הם מסוגלים לשנות את סוגי ההגנות שלהם במהלך המשחק, ואנחנו חייבים להיות מוכנים לכך. דיברנו על הדברים האלה. השחקנים חדורי מוטיבציה ורוצים לתת את המקסימום".