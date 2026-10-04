שביעות רצון בהפועל ת"א, שלמרות ששיחקה אתמול (שבת) בסגל משני בחצי גמר גביע ווינר, ניצחה 76:79 את עירוני נס ציונה ועלתה שנה שנייה ברציפות לגמר. המשחק היה שקול ברובו, אבל שתי שלשות גדולות של אנטוניו בלייקני בדקות הסיום חתמו את זהות המנצחת. כעת, היא תמתין לראות מי תפגוש אותה במאבק על התואר - מכבי ת"א או הפועל ירושלים, שישחקו הערב בחצי הגמר השני (19:00).

אלייז'ה בראיינט, דן אוטורו, ואסיליה מיציץ' וזאק לידיי צפו מהצד בחבריהם מול הכתומים, שהתחמשו היטב בקיץ האחרון וחזרו מפיגור עשר נקודות ברבע האחרון, עד שתי השלשות של בלייקני. הזרים של הפועל ת"א קלעו 66 נקודות, כאשר 13 נוספות הגיעו מהמתאזרחים קאדין קרינגטון ומקס היידגר. יחד עם זאת, נתון מאוד עגום הוא שהישראלים הצברים ששיחקו לא קלעו נקודה אחת.

גלריה הופעה שנייה ברציפות בגמר. שחקני הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

"חבריי לקבוצה סומכים עלי כשמעבירים לי את הכדור, יש לי ביטחון בזריקות", אמר בסיום איש וויינרייט, שקלע 17 נקודות והוסיף חמישה כדורים חוזרים. "כמה קשה לשחק כל יומיים? זה הכדורסל, זה מה שאני צריך לעשות, זאת העבודה שלי. המצב הזה עם הטיסות הוא מה שיש. נס ציונה קבוצה מאוד טובה. אפשר לראות שהכדורסל שלהם טוב, שהם יודעים מה הם עושים. אני מעריך את השאיפה שלהם והם ישתפרו בעתיד. הם יפתיעו הרבה אנשים השנה, לדעתי".

הפועל ת"א תישאר בישראל עד יום רביעי עד ההמראה לספרד לקראת משחק היורוליג מול ולנסיה בחמישי. "אני מחר עולה לירושלים, לאזור העיר העתיקה, קצת להסתובב", שיתף וויינרייט. "גם אלך לים. זאת השנה השלישית שלי כאן, אני מאוד אוהב את ישראל, זאת מדינה יפה. הרבה שחקנים בסגל? כל פעם יש סגל שונה, האימונים משתנים. צריך להתרגל לזה", הוסיף וצחק: "אני מניח שעד סוף השנה אתרגל לכל הסגל".

איש וויינרייט ( צילום: עוז מועלם )

בצד השני, נס ציונה תתחיל כבר מחר להתכונן לקראת המחזור הראשון בליגת העל מול העולה החדשה מכבי אשדוד, כשיש כמה דברים במשחק שהיא תהיה חייבת לשפר כדי להגשים את המטרה שלה להיות הקבוצה המפתיעה של העונה ולהיצמד אל הצמרת. הכתומים קלעו רק 8 מתוך 28 השלשות שזרקו, וגם על קו העונשין השאירו יותר מדי נקודות עם 12/21.