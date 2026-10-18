בני יהודה השיגה הערב (ראשון) את נצחונה השני העונה בליגת העל לנשים, לאחר שגברה בביתה 84:88 דרמטי על אליצור חולון בפתיחת המחזור הרביעי.

בני יהודה השיגה הערב (ראשון) את נצחונה השני העונה בליגת העל לנשים, לאחר שגברה בביתה 84:88 דרמטי על אליצור חולון בפתיחת המחזור הרביעי.

בני יהודה השיגה הערב (ראשון) את נצחונה השני העונה בליגת העל לנשים, לאחר שגברה בביתה 84:88 דרמטי על אליצור חולון בפתיחת המחזור הרביעי.