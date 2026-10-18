בני יהודה השיגה הערב (ראשון) את נצחונה השני העונה בליגת העל לנשים, לאחר שגברה בביתה 84:88 דרמטי על אליצור חולון בפתיחת המחזור הרביעי.
חולון הוליכה 36:48 בהפסקה, אבל בני יהודה צימקה ל-61:58 בסיום הרבע השלישי. מיקה ביתן העלתה את הזהובות ליתרון ראשון אחרי תקופה ארוכה (81:83) וליאונה אודום הבטיחה את הניצחון עם שתי קליעות עונשים מדויקות, חמש שניות לסיום.
קלעו לבני יהודה: רדמונד 24, סואול 20, איזה 13, ורסטיג ואודום 11 כ"א, ביתן 9. לחולון: אוסאו 26, קרי 16, אטקינסון 13, רוטברג ולב 10 כ"א, אלמליח 7, קניץ 2.