בני יהודה השיגה הערב (ראשון) את נצחונה השני העונה בליגת העל לנשים, לאחר שגברה בביתה 84:88 דרמטי על אליצור חולון בפתיחת המחזור הרביעי.
חולון הוליכה 36:48 בהפסקה, אבל בני יהודה צימקה ל-61:58 בסיום הרבע השלישי. מיקה ביתן העלתה את הזהובות ליתרון ראשון אחרי תקופה ארוכה (81:83) וליאונה אודום הבטיחה את הניצחון עם שתי קליעות עונשים מדויקות, חמש שניות לסיום.
רוטברג מתקשה מול הגנת בני יהודהרוטברג מתקשה מול הגנת בני יהודה
רוטברג מתקשה מול הגנת בני יהודה
(צילום: עודד קרני, מינהלת ליגת העל לנשים)
קלעו לבני יהודה: רדמונד 24, סואול 20, איזה 13, ורסטיג ואודום 11 כ"א, ביתן 9. לחולון: אוסאו 26, קרי 16, אטקינסון 13, רוטברג ולב 10 כ"א, אלמליח 7, קניץ 2.