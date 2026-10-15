הסל האחרון של הפועל ירושלים אתמול (רביעי), בניצחון 84:85 על סן פבלו בורגוס ביורוקאפ, היה של קני לופטון ג'וניור. האמריקאי לא רק בלט מעל כולם, אלא גם הציל את קבוצתו מהפסד בכורה במפעל. ירושלים נותרה מושלמת עם מאזן 0:3, אבל תצטרך להפיק לקחים מהקאמבק הכפול של הספרדים. מול הקבוצות הבכירות במפעל, שנאבקות איתה על הכרטיס ליורוליג, זה עלול לעלות לה ביוקר.

לופטון סיים עם 28 נקודות (10 מ־13 מהשדה), שישה ריבאונדים וסחיטת עבירות קריטית, והיה המוציא לפועל המרכזי ברגעי ההכרעה. הדינמיות שלו בצבע והיכולת לייצר נקודות היו ההבדל בין ניצחון חשוב להפסד מתסכל. עם זאת, לצד ההופעה של הפורוורד־סנטר האמריקאי, בירושלים לא יוכלו להתעלם מסימני האזהרה. הקבוצה שמטה פעמיים יתרון דו־ספרתי ואפשרה לספרדים לחזור באמצעות משחק מהיר ומטווח שלשות, תוך ניצול ירידת מתח הגנתית. למזלה, המארחים החטיאו את הזריקות האחרונות שלהם בשניות הסיום.

קני לופטון ג'וניור ( צילום: עידו ארז )

לופטון נשאל מה הכריע את המשחק והשיב: "היינו פשוט צריכים להמשיך להישאר יחד. לא הייתה לנו מחצית שנייה נהדרת, אבל, אה, נלחמנו דרך הכול. אני פשוט שמח שהשגנו את הניצחון. יכולתי להיות הרבה יותר טוב במה שעשיתי, היה לי משחק סביר. אני פשוט שמח מהתוצאה, לנצח בנקודה אחת. אנחנו פשוט צריכים לחזור, לעבוד על עצמנו. אני צריך לעבוד על מה שאני צריך להיות טוב יותר ולשלוט".

בקו האחורי של ירושלים עדיין מחפשים תשובות. ג'יילן סמית' תרם 13 נקודות ותשעה אסיסטים, אבל לורנזו בראון רשם ערב חלש וסיים ללא נקודות, עם 0 מ־8 מהשדה, חמישה אסיסטים ושלושה איבודים. הרכז עדיין נראה לא מחובר לקצב המשחק ולשטף ההתקפי של הקבוצה. בירושלים יודעים שכדי ללכת עד הסוף במפעל, הם יצטרכו לקבל ממנו תרומה משמעותית בהרבה, במיוחד כשלג'ארד הארפר עדיין אין מועד חזרה צפוי מהפציעה.