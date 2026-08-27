מנהלת ליגת העל בכדורסל פרסמה היום (חמישי) את לוח המשחקים הרשמי לעונת 2026/27, שתיפתח בסוף השבוע של ה-9 עד ה-12 באוקטובר. העונה הסדירה תכלול 26 מחזורים ותגיע לסיומה ב-2 במאי 2027.

מנהלת ליגת העל בכדורסל פרסמה היום (חמישי) את לוח המשחקים הרשמי לעונת 2026/27, שתיפתח בסוף השבוע של ה-9 עד ה-12 באוקטובר. העונה הסדירה תכלול 26 מחזורים ותגיע לסיומה ב-2 במאי 2027.

מנהלת ליגת העל בכדורסל פרסמה היום (חמישי) את לוח המשחקים הרשמי לעונת 2026/27, שתיפתח בסוף השבוע של ה-9 עד ה-12 באוקטובר. העונה הסדירה תכלול 26 מחזורים ותגיע לסיומה ב-2 במאי 2027.

כבר בחודש הראשון של העונה, במחזור הרביעי, שייערך בסוף חודש אוקטובר, תארח מכבי ת"א את הפועל ת"א לדרבי הראשוני של העונה בליגה. כחודש לאחר מכן, באמצע נובמבר, ייערך ה"קלאסיקו" הראשון של העונה כאשר הצהובים יפגשו את הפועל ירושלים, אותה מאמן העונה סשה אוברדוביץ'.

כבר בחודש הראשון של העונה, במחזור הרביעי, שייערך בסוף חודש אוקטובר, תארח מכבי ת"א את הפועל ת"א לדרבי הראשוני של העונה בליגה. כחודש לאחר מכן, באמצע נובמבר, ייערך ה"קלאסיקו" הראשון של העונה כאשר הצהובים יפגשו את הפועל ירושלים, אותה מאמן העונה סשה אוברדוביץ'.

כבר בחודש הראשון של העונה, במחזור הרביעי, שייערך בסוף חודש אוקטובר, תארח מכבי ת"א את הפועל ת"א לדרבי הראשוני של העונה בליגה. כחודש לאחר מכן, באמצע נובמבר, ייערך ה"קלאסיקו" הראשון של העונה כאשר הצהובים יפגשו את הפועל ירושלים, אותה מאמן העונה סשה אוברדוביץ'.