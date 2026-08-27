מנהלת ליגת העל בכדורסל פרסמה היום (חמישי) את לוח המשחקים הרשמי לעונת 2026/27, שתיפתח בסוף השבוע של ה-9 עד ה-12 באוקטובר. העונה הסדירה תכלול 26 מחזורים ותגיע לסיומה ב-2 במאי 2027.
כבר בחודש הראשון של העונה, במחזור הרביעי, שייערך בסוף חודש אוקטובר, תארח מכבי ת"א את הפועל ת"א לדרבי הראשוני של העונה בליגה. כחודש לאחר מכן, באמצע נובמבר, ייערך ה"קלאסיקו" הראשון של העונה כאשר הצהובים יפגשו את הפועל ירושלים, אותה מאמן העונה סשה אוברדוביץ'.
מחזור הפתיחה של העונה יספק שורה של מפגשים מסקרנים. במוקד, הפועל חולון תארח באולמה הביתי את הפועל ירושלים למשחק המרכזי של השבוע. במקביל, העולות החדשות לליגה הבכירה יפתחו את דרכן: הפועל עירוני אילת, שחוזרת לליגת העל, תפגוש את מכבי ראשון לציון, בעוד מכבי אשדוד תציין את משחק הבכורה שלה כשתארח את עירוני נס ציונה.
במסגרת לוח המשחקים החדש, הוחלט במנהלת על שינוי בשעות השזירה של המשחקים במטרה להקל על הגעת קהל ומשפחות לאולמות. משחקי הליגה המשודרים (למעט המשחק המרכזי שישודר ב-20:55) יתקיימו בחלון שעות קבוע שבין 18:30 ל-20:15. ימי שישי ישובצו עד שלוש שעות לפני כניסת השבת.