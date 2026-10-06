הפועל ירושלים תתארח הערב (שלישי, 19:30) אצל צדביטה אולימפיה בלובליאנה במסגרת המחזור השני ביורוקאפ, כשאחת השאלות המסקרנות סביב הקבוצה תהיה מעמדו של רועי הובר והאם הפעם יקבל דקות משמעותיות מסשה אוברדוביץ'.
הובר שותף שלוש דקות בלבד בניצחון על רוסטוק במחזור הפתיחה של היורוקאפ, ובחצי גמר גביע ווינר מול מכבי ת”א כבר לא עלה כלל לפרקט בהחלטה מקצועית של המאמן. כעת יהיה מעניין לראות האם מדובר היה בשני מקרים נקודתיים, או שמא זו מגמה שמעידה על מקומו של הגארד ברוטציה של אוברדוביץ'.
בעונה שעברה הובר רשם בעונה הסדירה 16.5 דקות בממוצע למשחק, בהן קלע 5.4 נקודות ומסר 2.1 אסיסטים. ביורוקאפ הוא שותף ב-16 משחקים, עם 10.9 דקות בממוצע, 3.9 נקודות ו-1.6 אסיסטים למשחק, לצד 41.4 אחוזים מחוץ לקשת.
בירושלים רואים בהובר שחקן משמעותי עבור המועדון וסבורים כי הוא צריך לקבל דקות, אך כמובן אינם מתערבים בהחלטות המקצועיות של המאמן. לכן, המשחק הערב עשוי לספק אינדיקציה נוספת לגבי הדרך שבה אוברדוביץ’ רואה את הגארד הישראלי ואת מקומו בסגל.
אם המצב יימשך לאורך זמן, הוא עלול להפוך לבעיה עבור ירושלים. במצב שבו הובר לא יקבל דקות באופן קבוע, לא מן הנמנע שיבקש לעזוב כדי למצוא קבוצה שבה יקבל תפקיד משמעותי יותר. מבחינת המועדון מדובר בתרחיש בעייתי במיוחד, בין היתר בשל המחסור באלטרנטיבות ישראליות ברמה שלו בשוק.
בשלב הזה בירושלים לא מתכוונים לאפשר להובר לעזוב, אך גם מצב שבו שחקן ישראלי בכיר נשאר בסגל לאורך זמן ללא דקות משמעותיות ועלול להפוך לממורמר הוא מצב שהמועדון היה מעדיף להימנע ממנו.