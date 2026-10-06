הובר שותף שלוש דקות בלבד בניצחון על רוסטוק במחזור הפתיחה של היורוקאפ, ובחצי גמר גביע ווינר מול מכבי ת”א כבר לא עלה כלל לפרקט בהחלטה מקצועית של המאמן. כעת יהיה מעניין לראות האם מדובר היה בשני מקרים נקודתיים, או שמא זו מגמה שמעידה על מקומו של הגארד ברוטציה של אוברדוביץ'.