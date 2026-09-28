במנהלת ליגת העל בכדורסל הודיעו היום (שני) כי הוחלט על שינוי במבנה סדרות הפלייאוף כאשר סדרות רבע הגמר ייערכו בשיטת הטובה משלושה משחקים, "בין היתר כדי להגביר את התחרותיות בין הקבוצות", וסדרות חצי הגמר והגמר ימשיכו להתקיים בשיטת הטובה מחמישה משחקים.

במנהלת ליגת העל בכדורסל הודיעו היום (שני) כי הוחלט על שינוי במבנה סדרות הפלייאוף כאשר סדרות רבע הגמר ייערכו בשיטת הטובה משלושה משחקים, "בין היתר כדי להגביר את התחרותיות בין הקבוצות", וסדרות חצי הגמר והגמר ימשיכו להתקיים בשיטת הטובה מחמישה משחקים.

במנהלת ליגת העל בכדורסל הודיעו היום (שני) כי הוחלט על שינוי במבנה סדרות הפלייאוף כאשר סדרות רבע הגמר ייערכו בשיטת הטובה משלושה משחקים, "בין היתר כדי להגביר את התחרותיות בין הקבוצות", וסדרות חצי הגמר והגמר ימשיכו להתקיים בשיטת הטובה מחמישה משחקים.

יש לציין כי גם בעונה שעברה סדרת רבע הגמר שוחקה בשיטת הטוב משלושה אבל מדובר בשינוי שנעשה באופן זמני בשל לוח הזמנים הצפוף שיצרה פגרת המלחמה. החל מהשנה הנוכחית השינוי הזמני יהפוך לקבוע.

יש לציין כי גם בעונה שעברה סדרת רבע הגמר שוחקה בשיטת הטוב משלושה אבל מדובר בשינוי שנעשה באופן זמני בשל לוח הזמנים הצפוף שיצרה פגרת המלחמה. החל מהשנה הנוכחית השינוי הזמני יהפוך לקבוע.

יש לציין כי גם בעונה שעברה סדרת רבע הגמר שוחקה בשיטת הטוב משלושה אבל מדובר בשינוי שנעשה באופן זמני בשל לוח הזמנים הצפוף שיצרה פגרת המלחמה. החל מהשנה הנוכחית השינוי הזמני יהפוך לקבוע.

בנוסף, הוחלט כי יוקצו ארבעה מיליון שקל לתמרץ הגדלת הקהל במגרשים, אשר יחולק בין קבוצות הליגה בהתאם לקריטריונים "שנועדו לעודד הגדלה עקבית של מספר האוהדים במגרשים". המדד יתבסס על ארבעה ערוצים משלימים למילוי האולמות: מכירת מנויי עונה מלאים; מכירת כרטיסים בתשלום למשחקים; חלוקת כרטיסים ללא תשלום לתלמידי בתי ספר ולקהלים ייעודיים, בהם בני נוער, חיילים וקבוצות נוספות; וכן שיפור מתמשך בשיעורי התפוסה ביחס לעונה הקודמת.

בנוסף, הוחלט כי יוקצו ארבעה מיליון שקל לתמרץ הגדלת הקהל במגרשים, אשר יחולק בין קבוצות הליגה בהתאם לקריטריונים "שנועדו לעודד הגדלה עקבית של מספר האוהדים במגרשים". המדד יתבסס על ארבעה ערוצים משלימים למילוי האולמות: מכירת מנויי עונה מלאים; מכירת כרטיסים בתשלום למשחקים; חלוקת כרטיסים ללא תשלום לתלמידי בתי ספר ולקהלים ייעודיים, בהם בני נוער, חיילים וקבוצות נוספות; וכן שיפור מתמשך בשיעורי התפוסה ביחס לעונה הקודמת.

בנוסף, הוחלט כי יוקצו ארבעה מיליון שקל לתמרץ הגדלת הקהל במגרשים, אשר יחולק בין קבוצות הליגה בהתאם לקריטריונים "שנועדו לעודד הגדלה עקבית של מספר האוהדים במגרשים". המדד יתבסס על ארבעה ערוצים משלימים למילוי האולמות: מכירת מנויי עונה מלאים; מכירת כרטיסים בתשלום למשחקים; חלוקת כרטיסים ללא תשלום לתלמידי בתי ספר ולקהלים ייעודיים, בהם בני נוער, חיילים וקבוצות נוספות; וכן שיפור מתמשך בשיעורי התפוסה ביחס לעונה הקודמת.

הוועדה אישרה גם החמרה בדרישות הנוגעות לאולמות בשלבי הפלייאוף. בעוד שבעונה הקודמת המעבר לאולם העומד בסטנדרטים מוגדרים היה בגדר רשות, החל מהעונה הקרובה קבוצות שיעפילו לחצי הגמר ולגמר יחויבו לקיים את משחקיהן באולמות העומדים ברף מינימלי שתקבע הליגה, לרבות דרישה למספר מינימלי של מקומות ישיבה ותנאים נוספים. בשלב רבע הגמר יישאר הדבר בגדר רשות.

הוועדה אישרה גם החמרה בדרישות הנוגעות לאולמות בשלבי הפלייאוף. בעוד שבעונה הקודמת המעבר לאולם העומד בסטנדרטים מוגדרים היה בגדר רשות, החל מהעונה הקרובה קבוצות שיעפילו לחצי הגמר ולגמר יחויבו לקיים את משחקיהן באולמות העומדים ברף מינימלי שתקבע הליגה, לרבות דרישה למספר מינימלי של מקומות ישיבה ותנאים נוספים. בשלב רבע הגמר יישאר הדבר בגדר רשות.

הוועדה אישרה גם החמרה בדרישות הנוגעות לאולמות בשלבי הפלייאוף. בעוד שבעונה הקודמת המעבר לאולם העומד בסטנדרטים מוגדרים היה בגדר רשות, החל מהעונה הקרובה קבוצות שיעפילו לחצי הגמר ולגמר יחויבו לקיים את משחקיהן באולמות העומדים ברף מינימלי שתקבע הליגה, לרבות דרישה למספר מינימלי של מקומות ישיבה ותנאים נוספים. בשלב רבע הגמר יישאר הדבר בגדר רשות.