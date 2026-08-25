במהלך הקיץ נוצר קרע בין רייכנשטיין לבין חסון, שלפי גורמים במועדון נבע ממחלוקות סביב אופן ניהול הקבוצה. כבר עם כניסתו של חסון – לשעבר יו"ר ההתאחדות לכדורגל ומנכ"ל מינהלת הליגות – לתפקיד היו"ר השניים לא הסתדרו. שניהם עסקו בתחומים חופפים, מה שהוביל למאבקי כוח, שבסיומם רייכנשטיין סיים את דרכו בקבוצה, וחסון הועבר מעמדת היו"ר לעמדת המנכ"ל.

במהלך הקיץ נוצר קרע בין רייכנשטיין לבין חסון, שלפי גורמים במועדון נבע ממחלוקות סביב אופן ניהול הקבוצה. כבר עם כניסתו של חסון – לשעבר יו"ר ההתאחדות לכדורגל ומנכ"ל מינהלת הליגות – לתפקיד היו"ר השניים לא הסתדרו. שניהם עסקו בתחומים חופפים, מה שהוביל למאבקי כוח, שבסיומם רייכנשטיין סיים את דרכו בקבוצה, וחסון הועבר מעמדת היו"ר לעמדת המנכ"ל.

במהלך הקיץ נוצר קרע בין רייכנשטיין לבין חסון, שלפי גורמים במועדון נבע ממחלוקות סביב אופן ניהול הקבוצה. כבר עם כניסתו של חסון – לשעבר יו"ר ההתאחדות לכדורגל ומנכ"ל מינהלת הליגות – לתפקיד היו"ר השניים לא הסתדרו. שניהם עסקו בתחומים חופפים, מה שהוביל למאבקי כוח, שבסיומם רייכנשטיין סיים את דרכו בקבוצה, וחסון הועבר מעמדת היו"ר לעמדת המנכ"ל.

כעת, נראה שהצעדים הבאים של חסון יהיו לפטר את כל מי שהיה מקורב לרייכנשטיין. מדובר בעמית פינטו, היועצת המשפטית של המועדון, והמנהל הספורטיבי, עידן פלדה.

כעת, נראה שהצעדים הבאים של חסון יהיו לפטר את כל מי שהיה מקורב לרייכנשטיין. מדובר בעמית פינטו, היועצת המשפטית של המועדון, והמנהל הספורטיבי, עידן פלדה.

כעת, נראה שהצעדים הבאים של חסון יהיו לפטר את כל מי שהיה מקורב לרייכנשטיין. מדובר בעמית פינטו, היועצת המשפטית של המועדון, והמנהל הספורטיבי, עידן פלדה.