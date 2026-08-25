עוד זעזוע בהנהלת הפועל ת"א. לאחר שאתמול (שני) בקבוצה מינו את סתיו שחם לתפקיד היו"ר במקום אורן חסון, היום הודיעו במועדון כי צחי רייכנשטיין סיים הבוקר את תפקידו כמנכ"ל ובמקומו מונה - אורן חסון, שנכנס לתפקיד באופן מיידי.
במהלך הקיץ נוצר קרע בין רייכנשטיין לבין חסון, שלפי גורמים במועדון נבע ממחלוקות סביב אופן ניהול הקבוצה. כבר עם כניסתו של חסון – לשעבר יו"ר ההתאחדות לכדורגל ומנכ"ל מינהלת הליגות – לתפקיד היו"ר השניים לא הסתדרו. שניהם עסקו בתחומים חופפים, מה שהוביל למאבקי כוח, שבסיומם רייכנשטיין סיים את דרכו בקבוצה, וחסון הועבר מעמדת היו"ר לעמדת המנכ"ל.
כעת, נראה שהצעדים הבאים של חסון יהיו לפטר את כל מי שהיה מקורב לרייכנשטיין. מדובר בעמית פינטו, היועצת המשפטית של המועדון, והמנהל הספורטיבי, עידן פלדה.
מהפועל ת"א נמסר: "המועדון מודה לצחי על עבודתו במהלך השנתיים האחרונות ומאחל לו הצלחה בהמשך דרכו. אורן חסון מונה למנכ"ל הפועל ת"א וייכנס לתפקידו באופן מיידי".
יו״ר המועדון, סתיו שחם: "אני מודה לצחי על העבודה וההשקעה שלו במועדון במהלך השנתיים האחרונות, ומאחל לו הצלחה בהמשך הדרך. את אורן אני מכיר כבר 13 שנים. מדובר באיש ניהול מוכשר ומנוסה, שמכיר היטב את עולם הספורט ואדום בכל רמ״ח איבריו. אני בטוח שהוא יסייע לנו לחזק את המועדון ואת הקשר עם הקהל והקהילה ומאחל לו הצלחה גדולה בתפקיד".
מנכ״ל המועדון, אורן חסון: "אני מודה לבעלי המועדון ולסתיו על האמון. הפועל ת"א היא הבית שלי, ואני שמח לקבל על עצמי את התפקיד. לפנינו הרבה עבודה, ואפעל כדי לסייע למועדון להתקדם מקצועית וניהולית".