המשחק הגדול ביותר של הכדורסל הישראלי שוב כאן. מכבי ת"א מארחת בשעה זו את הפועל ת"א במסגרת המחזור הרביעי של ליגת העל, כאשר המפסידה תרד למאזן 2:2 ותרשום הפסד שני ברציפות בזירה המקומית.

שתי היריבות הגדולות נפגשו לפני כחודש וחצי במסגרת הסופר-קאפ, אז הצהובים יצאו עם ידם על העליונה כשניצחו 83:101. מאז הרבה דברים השתנו אצל השתיים, כאשר הקבוצה של דימיטריס איטודיס רושמת עד כה הופעה מרשימה ביורוליג, עם מאזן 3:6, בעוד האלופה נמצאת במצב עגום ביותר, שכולל מאזן 7:2 באירופה.

גלריה הקרב על ת"א. מדר מול מיציץ' ( צילום: עוז מועלם )

אווירה נהדרת במנורה מבטחים ( צילום: עוז מועלם )

המשבר של מכבי הגיע גם לליגה, ובמחזור הקודם היא הפסידה במפתיע למכבי ראשל"צ, ההפסד הראשון שלה בישראל לקבוצה שאינה הפועל ת"א או הפועל ירושלים מאז נובמבר 2024. בסך הכל הקבוצה של עודד קטש סופרת ארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות, והפסד נוסף הערב יכניס את המערכת לסחרור נוסף. הזרים שהחליטו הצהובים לרשום להתמודדות הם ג'ימי קלארק, קיטון וואלאס, בונזי קולסון, ג'יילן הורד וארמנדו בייקוט, כשדניאל תייס שוב נותר בחוץ. גור לביא נרשם לראשונה העונה בסגל של מכבי.

בצד השני, האדומים, כאמור, נראים נהדר באירופה, אך בשישי האחרון ירדו מעט אל הקרקע לאחר הפסד 97:83 בחוץ לדובאי. בנוסף, סגנית האלופה הפסידה במחזור הקודם להפועל ירושלים, ולא תרצה לרשום הפסד שני ברציפות - בטח שלא בדרבי. מי שיערוך את הופעת הבכורה שלו באדום הוא תמיר בלאט, שעבר הקיץ ממכבי להפועל, ויפגוש את האקסית לראשונה. ואסיליה מיציץ', אנטוניו בלייקני, אמיר קופי, טאי אודיאסי ודן אוטורו הם הזרים שבחר איטודיס לרשום למשחק.

הדרבי הערב יהיה הראשון מבין שלושה מפגשים בין השתיים שייערכו ב-12 הימים הקרובים. ביום שני הבא הן ייפגשו בגמר גביע ווינר, לקרב נוסף על תואר, ושלושה ימים לאחר מכן הן יתמודדו במסגרת היורוליג.

רומן סורקין מעניק פרחים לתמיר בלאט לפני המשחק ( צילום: עוז מועלם )

לאורך ההיסטוריה נערכו 135 משחקי דרבי תל-אביבי במסגרת העונה הסדירה, כשהמאזן עומד על 38:97 לזכות מכבי. הפועל ניצחה בשני המשחקים בעונה הסדירה שעברה (כולל הופעת השיא של מדר, שקלע 41 נקודות בניצחון החוץ 97:115), אך בפלייאוף ידם של הצהובים הייתה על העליונה עם 1:3 בסדרת הגמר שסידר להם את הצלחת ה-58 בתולדותיהם.

מהלך המשחק

שתי הקבוצות פתחו נהדר מעבר לקשת וקלעו ביחד שבע שלשות משמונת הניסיונות הראשונים שלהם (4 מ-4 הפועל ו-3 מ-4 מכבי). מהלך של סל ועבירה של אמיר קופי השלים ריצת 0:9 לאדומים, שהציבה אותם ביתרון 11:17. שתי הקבוצות המשיכו ללהוט מעבר לקשת, כאשר שלשה של תמיר בלאט, שעלה לדקות בכורה באדום - הורידה את הפועל ביתרון 22:26 לקראת הרבע השני.

חגיגת השלשות של הפועל המשיכה גם ברבע השני, כאשר צליפות נוספות של בלאט וגינת קבעו יתרון דו ספרתי ראשון במשחק לזכות האורחת - 35:45. אנטוניו בלייקני עלה נהדר מהספסל של דימיטריס איטודיס וג'אמפ נהדר שלו מחצי מרחק סגר מחצית התקפית מטורפת של הפועל, שהובילה 47:59 בהפסקה.

לקח חלק בחגיגת השלשות של הפועל במחצית הראשונה. תמיר בלאט ( צילום: עוז מועלם )