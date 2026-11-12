הפועל חולון הודיעה הערב (חמישי) על מינויו של שמוליק ברנר למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. המאמן בן ה-45 מגיע לסגולים לאחר מספר שנים במכבי עירוני רמת גן, כשקודם לכן עמד על הקווים במכבי ראשון לציון, שם קיבל את ההזדמנות הראשונה שלו כמאמן ראשי. ברנר ינסה להוציא את חולון מהמשבר ולשנות את הכיוון אחרי פתיחת עונה חלשה (ניצחון בודד עד כה בליגת העל).

הפועל חולון הודיעה הערב (חמישי) על מינויו של שמוליק ברנר למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. המאמן בן ה-45 מגיע לסגולים לאחר מספר שנים במכבי עירוני רמת גן, כשקודם לכן עמד על הקווים במכבי ראשון לציון, שם קיבל את ההזדמנות הראשונה שלו כמאמן ראשי. ברנר ינסה להוציא את חולון מהמשבר ולשנות את הכיוון אחרי פתיחת עונה חלשה (ניצחון בודד עד כה בליגת העל).

הפועל חולון הודיעה הערב (חמישי) על מינויו של שמוליק ברנר למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. המאמן בן ה-45 מגיע לסגולים לאחר מספר שנים במכבי עירוני רמת גן, כשקודם לכן עמד על הקווים במכבי ראשון לציון, שם קיבל את ההזדמנות הראשונה שלו כמאמן ראשי. ברנר ינסה להוציא את חולון מהמשבר ולשנות את הכיוון אחרי פתיחת עונה חלשה (ניצחון בודד עד כה בליגת העל).

לאחר החתימה אמר ברנר: "אני שמח וגאה להתמנות למאמן הפועל חולון, מהמועדונים הגדולים בכדורסל הישראלי. אין זה סוד שפתיחת העונה של המועדון לא עמדה בציפיות, אך העונה עוד ארוכה, ויש בה מספיק זמן כדי לשנות את הכיוון".

לאחר החתימה אמר ברנר: "אני שמח וגאה להתמנות למאמן הפועל חולון, מהמועדונים הגדולים בכדורסל הישראלי. אין זה סוד שפתיחת העונה של המועדון לא עמדה בציפיות, אך העונה עוד ארוכה, ויש בה מספיק זמן כדי לשנות את הכיוון".

לאחר החתימה אמר ברנר: "אני שמח וגאה להתמנות למאמן הפועל חולון, מהמועדונים הגדולים בכדורסל הישראלי. אין זה סוד שפתיחת העונה של המועדון לא עמדה בציפיות, אך העונה עוד ארוכה, ויש בה מספיק זמן כדי לשנות את הכיוון".