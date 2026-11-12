הפועל חולון הודיעה הערב (חמישי) על מינויו של שמוליק ברנר למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. המאמן בן ה-45 מגיע לסגולים לאחר מספר שנים במכבי עירוני רמת גן, כשקודם לכן עמד על הקווים במכבי ראשון לציון, שם קיבל את ההזדמנות הראשונה שלו כמאמן ראשי. ברנר ינסה להוציא את חולון מהמשבר ולשנות את הכיוון אחרי פתיחת עונה חלשה (ניצחון בודד עד כה בליגת העל).
לאחר החתימה אמר ברנר: "אני שמח וגאה להתמנות למאמן הפועל חולון, מהמועדונים הגדולים בכדורסל הישראלי. אין זה סוד שפתיחת העונה של המועדון לא עמדה בציפיות, אך העונה עוד ארוכה, ויש בה מספיק זמן כדי לשנות את הכיוון".
"זה הזמן לאחד את השורות ולצאת לדרך חדשה. תמיד האמנתי בכוחה של קבוצה, והמשימה הראשונה שלנו תהיה לבנות קבוצה שנלחמת על כל כדור, משחקת בגאווה ומייצגת את חולון כראוי למועדון גדול. למועדון יש את אחד הקהלים הטובים בארץ, והתמיכה שלו תהיה חלק מרכזי בדרך. רק ביחד, צעד אחר צעד ומשחק אחר משחק, נחזיר את הפועל חולון למקום שמגיע לה".
במקביל למינויו של ברנר, במועדון מתכוונים להגביר את המאמצים לצירוף שחקני חיזוק, במטרה לשדרג את הסגל ולהתאושש מפתיחת העונה הלא מוצלחת.