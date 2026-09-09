סאגת הסכסוך בין בעלי מכבי ת"א עולה שלב. הצדדים קיבלו ארכה של יממה משופט בית המשפט המחוזי, אריאל צימרמן, בניסיון להגיע להסכמה בנוגע לזהות האדם שינהל את הבוררות במאבק השליטה במועדון.

סאגת הסכסוך בין בעלי מכבי ת"א עולה שלב. הצדדים קיבלו ארכה של יממה משופט בית המשפט המחוזי, אריאל צימרמן, בניסיון להגיע להסכמה בנוגע לזהות האדם שינהל את הבוררות במאבק השליטה במועדון.

סאגת הסכסוך בין בעלי מכבי ת"א עולה שלב. הצדדים קיבלו ארכה של יממה משופט בית המשפט המחוזי, אריאל צימרמן, בניסיון להגיע להסכמה בנוגע לזהות האדם שינהל את הבוררות במאבק השליטה במועדון.