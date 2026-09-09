סאגת הסכסוך בין בעלי מכבי ת"א עולה שלב. הצדדים קיבלו ארכה של יממה משופט בית המשפט המחוזי, אריאל צימרמן, בניסיון להגיע להסכמה בנוגע לזהות האדם שינהל את הבוררות במאבק השליטה במועדון.
עורכי הדין של כל הצדדים, שאינם נמצאים בארץ, ביקשו לדחות את המועד למחר (חמישי). אם גם אז לא תושג הסכמה, ההכרעה על זהות הבורר תופקע מידי הצדדים ותעבור לראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר. הבוררות עצמה צפויה להיפתח כבר בשבוע הבא.
דיץ, המחזיק ב-17.5 אחוזים ממניות המועדון, ביקש לעצור את העסקאות המתוכננות בין משפחת רקנאטי, שמעון מזרחי וקבוצת המשקיעים בראשות ג'ייסון לוין, בטענה כי הן נועדו למנוע ממנו לרכוש 29% נוספים ממניות מכבי ולהפוך לבעל השליטה.
שורש המחלוקת הוא בכוונת משפחת רקנאטי למכור 29% ממניות המועדון לקבוצת לוין תמורת 50 מיליון דולר. דיץ הודיע כי בכוונתו לממש את זכות הסירוב הראשונה ולרכוש את מלוא החבילה ואף העמיד ערבות בנקאית בסך 12 מיליון שקל. בהמשך קודמו מהלכים להעברת מניות לקבוצת לוין ולמימוש זכויות מצד מזרחי, שלטענת דיץ פוגעים בזכויותיו ומשנים את מאזן הכוחות במועדון.