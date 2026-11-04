הדרבי הישראלי הראשון העונה ביורוליג, בין מכבי ת"א להפועל ת"א, יתקיים ב-12 בנובמבר בלימסול שבקפריסין. הצהובים קיבלו היום (רביעי) את האישור הסופי של הנהלת היורוליג, ויקיימו את המשחק המסקרן באי השכן באולם החדש "ספירוס קיפריאנו".

הדרבי הישראלי הראשון העונה ביורוליג, בין מכבי ת"א להפועל ת"א, יתקיים ב-12 בנובמבר בלימסול שבקפריסין. הצהובים קיבלו היום (רביעי) את האישור הסופי של הנהלת היורוליג, ויקיימו את המשחק המסקרן באי השכן באולם החדש "ספירוס קיפריאנו".

הדרבי הישראלי הראשון העונה ביורוליג, בין מכבי ת"א להפועל ת"א, יתקיים ב-12 בנובמבר בלימסול שבקפריסין. הצהובים קיבלו היום (רביעי) את האישור הסופי של הנהלת היורוליג, ויקיימו את המשחק המסקרן באי השכן באולם החדש "ספירוס קיפריאנו".

במכבי ת"א פעלו בשבועיים האחרונים מול הרשויות בקפריסין וצוותי האולם בלימסול, במטרה להתאים ולהכשיר את המתקן לדרישות היורוליג ולאפשר את קיום המשחק בהתאם לכל התנאים הנדרשים.

במכבי ת"א פעלו בשבועיים האחרונים מול הרשויות בקפריסין וצוותי האולם בלימסול, במטרה להתאים ולהכשיר את המתקן לדרישות היורוליג ולאפשר את קיום המשחק בהתאם לכל התנאים הנדרשים.

במכבי ת"א פעלו בשבועיים האחרונים מול הרשויות בקפריסין וצוותי האולם בלימסול, במטרה להתאים ולהכשיר את המתקן לדרישות היורוליג ולאפשר את קיום המשחק בהתאם לכל התנאים הנדרשים.