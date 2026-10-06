מכבי ת"א, כידוע, נערכת לקראת האפשרות שתעביר את משחקי הבית שלה ביורוליג לקפריסין, אם בתקופה הקרובה יתברר כי לא ניתן יהיה להחזיר את המשחקים לישראל. כרגע, מארחים הצהובים את משחקיהם בבלגרד.

למעשה, הצהובים כבר בחרו את המגרש הביתי החדש שלהם - ספירוס קיפריאנו בלימסול, שמכיל 8,000 מקומות, אולם הממשלה ושירותי הביטחון בקפריסין אישרו למכבי להכניס כ-4500 אוהדים בכל משחק. לקראת המעבר, מכבי ת"א תתגבר טיסות עם חברות ישראליות. אם המהלך יאושר סופית, הפועל ירושלים צפויה להצטרף ולהעביר לאולם הזה את המשחקים שלה.

Spyros Kyprianou Arena has been approved as Maccabi Tel Aviv’s EuroLeague home, with attendance capped at 5,000 and strict security measures planned. #sigmalive_english #Maccabi #EuroLeague #Cyprus #Basketball #Sports https://t.co/bD0RHkssYR — SigmaLive English (@Sigmalive_EN) October 6, 2026

כידוע, במועדון כבר פועלים במספר מישורים על מנת להכין את הקרקע למעבר אפשרי לקפריסין. מעבר להסכמות מול הגורמים המקומיים, מהלך כזה דורש גם את אישור היורוליג ועמידה בשורה של דרישות הנוגעות בין היתר לאולם שבו יתקיימו המשחקים, מערכי האבטחה, תשתיות השידור וכן לנושאי אירוח ולוגיסטיקה סביב הקבוצות והמשחקים. במהלך טורניר ההכנה שקיימה מכבי ת"א בקפריסין מוקדם יותר החודש כבר נבחן בפועל חלק מהמערכת הנדרשת לאירוח הקבוצה במקום.

עם זאת, במועדון מבהירים כי האפשרות הקפריסאית היא בשלב זה תוכנית גיבוי בלבד. הרצון המרכזי של מכבי הוא לחזור ולארח את משחקי היורוליג בישראל, ובמועדון ממשיכים לפעול מול הנהלת המפעל כדי לקדם את המהלך.