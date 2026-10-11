הביקור של מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו, בישראל נמשך ומכבי ת"א מביעים הבוקר (ראשון) אופטימיות לגבי החלטתו להחזיר את המשחקים לישראל.
בואנו, שהגיע לארץ עם מנהל התחרויות של היורוליג דייגו גיאן, ביקר אתמול במשחק הביתי של מכבי ת"א בכדורגל מול בני סכנין ובמשחק פתיחת העונה של מכבי ת"א בכדורסל נגד גליל עליון, וחזה בעשרות אלפי צהובים צופים בשני המשחקים.
בואנו צפוי לקיים היום פגישות נוספות, בין היתר עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר ונציגי הפועל ירושלים. לאחר מכן הוא צריך לקבל החלטה - שהיא שלו בלבד. בואנו יודיע על החלטתו לדירקטוריון היורוליג.
אנשי היורוליג מתארחים במלון קמפינסקי ונפגשו אמש עם יו"ר מכבי ת"א שמעון מזרחי ועם ג'ייסון לוין. "באתי עם הצוות שלי לארץ כדי לפגוש את שמעון מזרחי וג'ייסון לוין, ובכלל את כל אנשי מכבי ת"א", אמר בואנו לפני המשחקים אתמול. "במטרה לראות אם בטוח כאן ואם אפשר לערוך פה משחקים של היורוליג. אם כן, אז גם מתי נוכל לעשות את זה".