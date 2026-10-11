בואנו, שהגיע לארץ עם מנהל התחרויות של היורוליג דייגו גיאן, ביקר אתמול במשחק הביתי של מכבי ת"א בכדורגל מול בני סכנין ובמשחק פתיחת העונה של מכבי ת"א בכדורסל נגד גליל עליון, וחזה בעשרות אלפי צהובים צופים בשני המשחקים.

בואנו, שהגיע לארץ עם מנהל התחרויות של היורוליג דייגו גיאן, ביקר אתמול במשחק הביתי של מכבי ת"א בכדורגל מול בני סכנין ובמשחק פתיחת העונה של מכבי ת"א בכדורסל נגד גליל עליון, וחזה בעשרות אלפי צהובים צופים בשני המשחקים.

בואנו, שהגיע לארץ עם מנהל התחרויות של היורוליג דייגו גיאן, ביקר אתמול במשחק הביתי של מכבי ת"א בכדורגל מול בני סכנין ובמשחק פתיחת העונה של מכבי ת"א בכדורסל נגד גליל עליון, וחזה בעשרות אלפי צהובים צופים בשני המשחקים.