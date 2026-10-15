הפועל ת"א חזרה לנצח ביורוליג עם 82:100 על בשיקטאש אתמול (רביעי), ועלתה למאזן חיובי של 2:3, רגע לפני שתמשיך ליוון למשחק מול פנאתינייקוס בשישי. המטרה של האדומים בשבוע הכפול ברורה: לצאת עם שני ניצחונות שיהיו הצהרת כוונות לקראת הגעה נוספת לפלייאוף. בצוות המקצועי יודעים שמשחק החוץ באואקה יהיה משוכה קשה מאוד, אבל כשהשחקנים הבכירים מופיעים כמו אתמול, יש סיבה לאופטימיות.
לצד הניצחון המשכנע, לא כל הנתונים היו מרשימים: הפועל סיימה עם 12 אסיסטים מול 11 איבודים, בעוד הטורקים חילקו 19 אסיסטים ואיבדו 12 כדורים. עם זאת, בניגוד להפסד לוולנסיה, שבו אנטוניו בלייקני היה הכוכב הבודד, הפעם השחקנים הבכירים הגיעו וכולם קלעו בספרות כפולות. ואסיליה מיצ'יץ' ואלייז'ה בראיינט הובילו עם 16 נקודות כל אחד, ובלייקני, אמיר קופי בבכורה שלו וזאק לידיי הוסיפו 15 כ"א. לידיי להט ברבע השלישי עם עשר נקודות, ועזר לאדומים לנצח בו 16:32 ולעלות ליתרון שיא של 20 נקודות, שנשמר ברובו עד הסיום.
"היה קשה, הם שיחקו פיזי כל המשחק", אמר בלייקני. "ידענו שהם קבוצה אגרסיבית, וזה היה טוב שיכולנו לעשות את הזריקות שלנו, להניע את הכדור ושכולם קלעו הלילה. אנחנו צריכים להמשיך לרוץ, להיצמד למה שאנחנו עושים. לפעמים הזריקות לא נופלות במחצית הראשונה והן נופלות בשנייה. עדיין מוקדם מדי העונה, אנחנו לומדים אחד את השני ומוצאים את הקצב שלנו. המשחק ביום שישי? פנאתינייקוס קבוצה נהדרת, משחקת הגנה ממש טובה. נגיע כאנדרדוג — אבל אנחנו מצפים להתחרות".
לצד ההופעה על הפרקט, בלט גם הרכב הסגל: הצוות המקצועי בראשות דימיטריס איטודיס בחר לא לרשום ולו ישראלי או מתאזרח אחד. בהתחשב בכך שגם הצוות ברובו זר, מדובר בתמונה חריגה עבור קבוצה ישראלית. בעוד בר טימור נעדר מסיבות רפואיות ותומר גינת ותמיר בלאט פצועים, אי־רישומו של המתאזרח קאדין קרינגטון היה החלטה מקצועית של איטודיס