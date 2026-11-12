בין היתר אמר ינאי על שמש: "ספי בן 58, הוא בקושי זז, בקושי רואה, בקושי שם לב מה קורה. הגיע הזמן שיפנה את הבמה לשופטים צעירים ומוכשרים". בנוסף, תקף את איגוד השופטים וטען כי "חבורה השתלטה על איגוד השופטים ומקמבנת לעצמה את המשחקים הגדולים. לא היה דבר כזה בעבר, היו שופטים עד גיל 50. הגיע הזמן שזה יסתיים".

בין היתר אמר ינאי על שמש: "ספי בן 58, הוא בקושי זז, בקושי רואה, בקושי שם לב מה קורה. הגיע הזמן שיפנה את הבמה לשופטים צעירים ומוכשרים". בנוסף, תקף את איגוד השופטים וטען כי "חבורה השתלטה על איגוד השופטים ומקמבנת לעצמה את המשחקים הגדולים. לא היה דבר כזה בעבר, היו שופטים עד גיל 50. הגיע הזמן שזה יסתיים".

בין היתר אמר ינאי על שמש: "ספי בן 58, הוא בקושי זז, בקושי רואה, בקושי שם לב מה קורה. הגיע הזמן שיפנה את הבמה לשופטים צעירים ומוכשרים". בנוסף, תקף את איגוד השופטים וטען כי "חבורה השתלטה על איגוד השופטים ומקמבנת לעצמה את המשחקים הגדולים. לא היה דבר כזה בעבר, היו שופטים עד גיל 50. הגיע הזמן שזה יסתיים".