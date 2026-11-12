בעלי הפועל ת"א עופר ינאי יועמד לדין משמעתי בעקבות התבטאויותיו החריפות נגד איגוד השופטים והשופט ספי שמש בסיום גמר גביע ווינר בין הפועל ת"א למכבי ת"א. את כתב האישום הגיש תובע איגוד הכדורסל, עו"ד איתמר ליפנר.
בין היתר אמר ינאי על שמש: "ספי בן 58, הוא בקושי זז, בקושי רואה, בקושי שם לב מה קורה. הגיע הזמן שיפנה את הבמה לשופטים צעירים ומוכשרים". בנוסף, תקף את איגוד השופטים וטען כי "חבורה השתלטה על איגוד השופטים ומקמבנת לעצמה את המשחקים הגדולים. לא היה דבר כזה בעבר, היו שופטים עד גיל 50. הגיע הזמן שזה יסתיים".
בתלונה שהוגשה נגד ינאי נטען כי "חלק מדבריו מהווים ביקורת לגיטימית", אולם אמירות הנוגעות לגילו של שמש ולתפקודו, מהוות לא רק לשון הרע, אלא ביזוי אדם על רקע גילו ופגיעה ביושרה של איגוד השופטים". עוד צוין כי אין זו הפעם הראשונה שבה ינאי מתבטא נגד שופטי כדורסל או נגד איגוד השופטים, אך הפעם, לשיטת התובע, "הוא חצה את הקו שבין ביקורת לבין השמצה וביזוי".
התובע ביקש מבית הדין להטיל עליו קנס כספי בפועל, כאשר גובה הקנס ייקבע על ידי הדיינים.