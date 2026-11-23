בתקופות אחרות במכבי ת"א, מאזן של שלושה ניצחונות מול עשרה הפסדים ביורוליג ו־3:3 בליגה כבר היה מעמיד את המאמן בסכנת פיטורים. במקרה של עודד קטש, התמונה מורכבת יותר. באפריל הוא חתם על חוזה לשלוש עונות בשכר של כמיליון דולר לעונה, סכום עתק במונחי המועדון. החוזה הזה ביטא את האמון של ההנהלה במאמן. עכשיו הוא עשוי להיות אחד השיקולים המרכזיים שלה בבואה להחליט על עתידו.

קשה לראות את מכבי ממהרת להיפרד מקטש, משלמת לו את יתרת חוזהו ובמקביל מחתימה מאמן חדש. זאת הוצאה כבדה למועדון שרק לאחרונה חיפש שחקן בעלות נמוכה יחסית כדי למלא את החלל שהותירה פציעתו של איפה לונדברג. גם אם משרתו של קטש אינה בסכנה מיידית, הביקורת עליו בתוך המועדון גוברת. במכבי מתקשים להבין מה קרה למאמן שידע להוציא מים מהסלע, ויתארח הערב (21.00) אצל באיירן מינכן.

גלריה רשת ביטחון נוספת נחלשה. קטש ( צילום: מוטי קמחי )

יצא בהפסדו

בשתי העונות הקודמות קטש עוד יכול היה להתנחם בדומיננטיות של מכבי בזירה המקומית. העונה גם רשת הביטחון הזאת נחלשה. ההפסדים למכבי ראשל"צ, להפועל ת"א ולהפועל ירושלים הורידו את הצהובים למאזן שלילי לראשונה מאז עונת 2013/14. הניצחון על הפועל חולון החזיר אותם למאזן מאוזן, אבל כבר בחמשת משחקי הליגה הראשונים ספגה מכבי יותר הפסדים מאשר בכל העונה הסדירה שעברה.

אחת הביקורות המרכזיות על קטש נוגעת לניהול המשחק. לא פעם הוא מתעכב עם חילוף או מתקשה להגיב לשינוי שעורכת היריבה, והמשחק בורח מהידיים. דניאל תייס וים מדר, שניים מהשחקנים שאמורים להוביל את הקבוצה העונה, יושבים לפעמים דקות ארוכות מדי על הספסל. כשהם חוזרים לפרקט לוקח להם זמן להיכנס שוב לקצב, ובמקרים מסוימים הפיגור כבר גדול מדי. קשה לצפות מהם להציג את מלוא יכולתם כשקטש עצמו מתקשה לתת להם רצף של דקות.

שני המשחקים בקפריסין סיפקו דוגמאות לכך. מול אולימפיאקוס הובילו קיטון וואלאס וג'ימי קלארק קאמבק ברבע האחרון. מדר ראה אותו מהספסל, עד שקטש החזיר אותו לפרקט 26 שניות לסיום הזמן החוקי. יומיים אחר כך, מול דובאי, מכבי כבר הובילה ב־15 נקודות. ברגע שהיריבה הגבירה את הלחץ בהגנה, הצהובים איבדו את הסדר בהתקפה ונאלצו שוב ושוב לקחת זריקות קשות בסוף שעון ה־24. אחרי שמונה שלשות במחצית הראשונה הם החטיאו את כל 13 הניסיונות שלהם בשנייה.

ירידה בדקות ובממוצעים. סורקין ( צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

גם המקום של רומן סורקין ברוטציה מעורר שאלות. דווקא תחת קטש הוא הפך לאחד השחקנים המשמעותיים במכבי. בעונה שעברה קלע 13.5 נקודות והוריד 4.2 ריבאונדים ב־22.9 דקות בממוצע ביורוליג – אבל העונה הוא מקבל 16.5 דקות, והמספרים ירדו ל־9.3 נקודות ו־2.2 ריבאונדים. מול פרטיזן הוא שיחק ארבע דקות ו־35 שניות בלבד. איך קורה שדווקא בתקופה שבה מכבי משוועת לתפוקה מהקו הקדמי, אחד השחקנים המרכזיים בשנים האחרונות נדחק כך ברוטציה?

סופגים בלבד

אחת הנקודות המעניינות בסיפור של מכבי העונה נוגעת דווקא להגנה. לפי גורמים במועדון, כבר בקיץ חשבו בהנהלה ובצוותו של המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה שזה אחד התחומים שבהם הקבוצה זקוקה לשיפור. עלתה אז האפשרות לצרף עוזר מאמן שמתמחה בהגנה. לדברי אותם גורמים, קטש נפגע מעצם ההצעה. הוא הבהיר שהוא יודע לאמן הגנה, מסוגל לעשות את זה היטב ואינו זקוק לעזרה מבחוץ.

לנוכח מה שהציגה מכבי בחלק הראשון של העונה, אפשר לתהות אם היה כדאי לקטש לקבל את ההצעה. במשך שבועות הגיעו היריבות בקלות לצבע, מצאו זריקות פנויות מחוץ לקשת וניצלו את חוסר התיאום בין השחקנים. במשחקים האחרונים ניכר שיפור מסוים, אבל למה היה צריך לחכות לו כל כך הרבה זמן? קטש מזוהה עם כדורסל התקפי, עם יצירתיות ועם החופש שהוא נותן לשחקנים. דווקא בערבים שבהם ההתקפה נתקעת, מכבי זקוקה להגנה שתוכל להישען עליה.

גם לו יש חלק במה שקורה על הפרקט. קולדבלה ( צילום: טל שחר )

כשהמשחק מסתבך, רואים את זה גם בשפת הגוף של השחקנים. כמה החטאות רצופות או ריצה של היריבה מספיקות לפעמים כדי שמכבי תאבד ריכוז ואנרגיה.

קטש מעולם לא היה מאמן שמשתולל על הקווים. השקט שלו היה אחת מנקודות החוזק שלו, אבל בחלק מהמשחקים העונה הוא משדר חוסר אונים. הקבוצה זקוקה למישהו שיעצור את הסחף וידרוש יותר מהשחקנים, והתגובה לא תמיד מגיעה מהספסל. מכבי מתקשה כבר תקופה לחבר 40 דקות טובות, מאבדת יתרונות ומפסידה משחקים צמודים. כשעונה שלישית ברציפות באירופה מסתמנת כמאכזבת, קשה לתלות את הכל בחוסר מזל.

לא רק המאמן

לצד הביקורת על קטש, גם לקולדבלה יש חלק במה שקורה על הפרקט. השניים היו אמורים לבנות יחד את הסגל, וכרגע כמה מהזרים שהגיעו בקיץ מתקשים להוכיח שהם מתאימים למפעל הבכיר ביבשת. וואלאס השתפר בשבועות האחרונים, אבל גם אחרי הקאמבק שהוביל מול אולימפיאקוס, עדיין חסרה לו היציבות שנדרשת מגארד זר ברמה הזאת. ארמנדו בייקוט מתקשה להשתלב ולא מספק את התפוקה שציפו לקבל ממנו. בהנהלה ובצוות המקצועי כבר בוחנים שינוי בקו הקדמי, ואחת האפשרויות היא להחליפו.

עד כמה קטש היה שותף בהחלטה להביא אותו? מדר ( צילום: מיקי שמידט )

גם שחקנים שכבר הצליחו אצל קטש רחוקים משיאם. ג'יילן הורד משחק בחוסר ביטחון ולפעמים כמעט לא מחפש את הסל. קלארק מתקשה לשחזר את היציבות ההתקפית מהעונה שעברה, ובונזי קולסון רחוק מהיכולת שהציג בקדנציה הקודמת שלו במועדון. אפשר לבקר את קטש על כך שהוא לא מוציא מהם את המיטב, אבל גם לשחקנים עצמם יש אחריות לירידה ביכולת.

לא כל שינוי בסגל נעשה לבקשת המאמן. החתמתו של תייס התאפשרה בעקבות ההתפתחויות בווילרבאן, והמועדון בחר לנצל את ההזדמנות. עד כמה היה קטש שותף להחלטה להיפרד מתמיר בלאט ולצרף את מדר במקומו? ועד כמה רצה להשאיר את לונדברג בעלות הגבוהה של חוזהו? אחרי התבוסה בדרבי בליגה התייצב קולדבלה מול התקשורת, לקח אחריות ונתן לקטש גיבוי פומבי. עכשיו השניים צריכים למצוא יחד פתרונות.

כבר חודש שמכבי נאלצת להסתדר בלי לונדברג. הגארד הדני היה אמור להנהיג את הקבוצה ולקבל את ההחלטות ברגעים שבהם המשחק נתקע. חסרונו מורגש במיוחד בעונה שבה הקו האחורי ממילא סובל מחוסר יציבות. עוד לפני הפציעה ביקש קטש מההנהלה לצרף גארד נוסף. כשלונדברג נפצע, מבחינתו כבר היו חסרים לו שני שחקנים. החיפושים אחר מחליף התארכו, בין היתר משיקולים כספיים, ועד שקמאר בולדווין ערך את הבכורה שלו, מכבי כבר ספגה שורת הפסדים.

נגמרו התירוצים

את מאבקי הבעלות, הפציעות, הנסיעות והיעדר הביתיות ביורוליג אי־אפשר לזקוף לחובתו של קטש. אלה תנאים קשים לכל מאמן, אבל בדיוק בשביל הרגעים האלה מכבי נתנה לו חוזה כזה. היא מצפה ממנו למצוא פתרונות גם כשהדברים משתבשים.