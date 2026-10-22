מכבי ת"א ממשיכה לבחון אפשרויות לחיזוק הקו האחורי בעקבות הפציעה של איפה לונדברג, כאשר אחד השמות שעלו על הפרק הוא ג'מיר יאנג. במועדון שוקלים את האפשרות לצרף את הגארד האמריקאי כבר בימים הקרובים, במטרה להרחיב את הרוטציה של עודד קטש ולהתמודד עם החיסרון שנוצר בעקבות פציעתו של לונדברג.