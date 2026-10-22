מכבי ת"א ממשיכה לבחון אפשרויות לחיזוק הקו האחורי בעקבות הפציעה של איפה לונדברג, כאשר אחד השמות שעלו על הפרק הוא ג'מיר יאנג. במועדון שוקלים את האפשרות לצרף את הגארד האמריקאי כבר בימים הקרובים, במטרה להרחיב את הרוטציה של עודד קטש ולהתמודד עם החיסרון שנוצר בעקבות פציעתו של לונדברג.
יאנג אינו שם חדש עבור הצהובים. בקיץ האחרון הוא היה מועמד להצטרף ובמקביל עורר עניין גם אצל היריבה העירונית, הפועל ת"א. בסופו של דבר, המעבר לישראל לא יצא לפועל, והגארד המשיך לנסות לפלס את דרכו ב-NBA לאחר שערך 20 הופעות בליגה הטובה בעולם במדי שיקגו בולס ומיאמי היט.
לאחרונה קיבל יאנג חוזה למחנה האימונים של לוס אנג'לס לייקרס, אך שוחרר מהסגל לקראת פתיחת העונה. כעת הוא מיועד לשחק בקבוצת הבת של המועדון בליגת הפיתוח האמריקאית. ההתפתחויות האחרונות בעניינו עשויות לפתוח מחדש את האפשרות להגעתו לישראל.
בעונה שעברה הציג יאנג יכולת מרשימה בליגת הפיתוח, עם ממוצעים של 25.9 נקודות, 8.5 אסיסטים ו-4.9 ריבאונדים למשחק, נתונים שהפכו אותו לאחד הגארדים הבולטים בליגה.
במכבי ת"א מבינים כי הפציעה של לונדברג מחייבת בחינה מחודשת של מצבת הגארדים. עוד לפני הפציעה סברו בצוות המקצועי שיש צורך בחיזוק נוסף בקו האחורי, וכעת הנושא הפך לדחוף יותר.