אחרי ארבע עונות שבהן היה אחד השחקנים המזוהים ביותר עם הפועל ירושלים, קאדין קרינגטון יפגוש הערב (20:55) את קבוצתו לשעבר מהצד השני. הפועל ת"א תארח את ירושלים בהיכל קבוצת שלמה, ובמרכז המפגש יעמוד מי שהמעבר שלו עורר סערה גדולה בבירה, אבל מאז הגיע לת"א מתקשה למצוא את מקומו. אחת ההחתמות המדוברות של הקיץ הפכה בינתיים לאחד מסימני השאלה הגדולים בסגל של דימיטריס איטודיס. במקום להתכונן לדקות משחק מול קבוצות הפאר של היבשת, הוא עסוק בניסיון לשכנע את מאמנו שמגיע לו מקום בסגל.

הפרידה מירושלים הייתה רחוקה מלהיות שקטה. בסביבות חודש פברואר החלו במועדון בניסיונות להאריך את חוזהו של הגארד, שהפך לשחקן מרכזי בארבע שנותיו בקבוצה וזכה איתה בשני גביעי מדינה. אלא שבכל פעם שהנושא עלה, קרינגטון וסוכנו ביקשו לדחות את ההכרעה לסיום העונה. בנקודה הזאת החלו אנשי ירושלים לחשוד שהשחקן כבר סגור בהפועל ת"א, אף שהוא עצמו התעקש בפומבי שטרם קיבל החלטה ושברצונו להתרכז בהמשך העונה.

גלריה מאדום לאדום. קרינגטון ( צילום: עוז מועלם )

בריאיון שהעניק בחודש מרץ האחרון ל"ידיעות אחרונות" ול-ynet, כשנשאל אם הפועל ת"א פנתה אליו, השיב: "אולי הם דיברו עם הסוכן שלי, אבל אני לא דיברתי עם אף אחד משם ישירות". הוא הבטיח לשקול את האפשרויות רק בקיץ. בירושלים התקשו להשתכנע, וככל שהתקרב סיום העונה גבר התסכול. במועדון הרגישו שהם מנסים לשמר את אחד מנכסיהם החשובים, בזמן שהוא כבר מכוון למקום אחר. הם אף גיבשו עבורו הצעה משודרגת, בתקווה לשכנע אותו להישאר ולהמשיך להיות אחד השחקנים שיובילו את הקבוצה בשנים הקרובות.

פרידה קשה

למתיחות הזאת נוספו שני אירועים שנצרבו בזיכרון הירושלמי. הראשון התרחש לקראת רבע גמר היורוקאפ מול טורק טלקום, כשקרינגטון נשאר בישראל לצד אשתו שעמדה ללדת, והחמיץ את אחד המשחקים החשובים של העונה. אנשי הקבוצה הבינו את מצבו ותמכו בהחלטתו, גם במחיר מקצועי כבד: ירושלים הודחה לאחר הפסד 91:90. בהמשך הסביר קרינגטון כי לא היה יכול להשאיר את אשתו לבדה בשלב מתקדם של ההיריון ובצל המצב הביטחוני, וכי משפחתו קודמת לכדורסל. בצד המקצועי, לעומת זאת, היה קשה להתעלם מחסרונו של אחד משחקני ההכרעה החשובים ביותר של המועדון. בקבוצה חשבו שהתמיכה שקיבל תתרום להחלטתו להישאר בסופו של דבר.

האירוע השני הגיע בחצי גמר הפלייאוף מול הפועל ת"א, בתקופה שבה המצב הביטחוני הוביל לעזיבת שחקנים זרים ולחוסר ודאות. לקראת המשחק השני הודיע קרינגטון תחילה לאנשי הקבוצה שאינו מעוניין לשחק בשל המצב הביטחוני. בירושלים עלתה הטענה כי ברקע הדברים עמדה הצעת ההנהלה להעניק לשחקנים הזרים שיישארו בארץ בונוס של 50 אלף דולר. לטענתם, קרינגטון חשב שבשל מעמדו כמתאזרח הוא לא יקבל את הבונוס הזה. אחרי דין ודברים חזר בו, ובהמשך טען שאינו חש בטוב ולא הגיע לאימון הבוקר. לבסוף הוא עלה לשחק, אבל בירושלים, שבה ממילא שרר חוסר אמון סביב עתידו, גם הפרשה הזאת העמיקה את הקרע.

קרע עם הפועל ירושלים. קרינגטון ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לאחר שבחר לעזוב, הסביר קרינגטון למקורביו כי מיצה את תקופתו בירושלים ואת ההתנהלות שסביב המועדון. גם המשפחה מילאה תפקיד בהחלטה: הוא הבהיר שאשתו רצתה לעבור להתגורר בת"א. מעל הכול עמדה השאיפה המקצועית לשחק ביורוליג בשלב מתקדם של הקריירה. קרינגטון, שחגג לא מזמן את יום הולדתו ה-31, הבין שההזדמנויות לכך הולכות ומתמעטות. האדומים מת"א הציעו לו חוזה עתק של כ-1.7 מיליון דולר לעונה למשך שלוש שנים. אלא שמה שהיה אמור להיות קפיצת מדרגה הפך לפתיחת עונה מתסכלת.

המספרים מספרים את הסיפור. בשני משחקי הליגה הראשונים העונה קלע קרינגטון חמש נקודות בלבד: חמש ב-16 דקות מול הפועל ב"ש/דימונה, ואפס בתשע דקות מול מכבי אשדוד. הממוצעים שלו עומדים על 2.5 נקודות ב-12.5 דקות למשחק, לעומת 14.5 נקודות ב-26.6 דקות בממוצע בעונתו האחרונה בירושלים. אבל הסיפור המרכזי מבחינתו נמצא דווקא ביורוליג: בשני המשחקים שבהם שותף הסתפק בשש דקות בסך הכול וסיים ללא נקודות. בהפועל ת"א מסבירים שאיטודיס עדיין אינו סומך עליו מספיק מבחינה מקצועית כדי לכלול אותו באופן קבוע בין 12 השחקנים שנרשמים למשחקי היורוליג. בסגל עמוס כוכבים, ובתחרות הגדולה על המקום בקו האחורי, יכולתו הנוכחית אינה מספיקה כדי להבטיח לו מקום.

לא מחזיק מקרינגטון. איטודיס ( צילום: אלעד גרשגורן )

"מדאיג אותנו מאוד"

ל-ynet נודע כי סוכנו של קרינגטון שוחח עם גורמים שונים בהנהלת המועדון וטען שהשחקן זקוק לדקות ביורוליג ולתפקיד משמעותי יותר כדי להחזיר לעצמו את הביטחון ואת היכולת. התשובה שקיבל הייתה ברורה: תחילה עליו להשתפר במשחקי הליגה ובאימונים. רק כשאיטודיס ירגיש שהוא מציג יכולת מתאימה, תיפתח בפניו האפשרות לקבל דקות משמעותיות גם באירופה. עוד הובהר כי ההחלטה בנוגע לדקות המשחק שלו נתונה למאמן היווני בלבד.

"קרינגטון מדאיג אותנו מאוד", אמר גורם במועדון. "כרגע הוא לא מספיק טוב כדי לשחק ביורוליג. הוא יצטרך להוכיח את עצמו יותר בליגה ובאימונים, להחזיר לעצמו את הביטחון, ומשם לפלס בהדרגה את הדרך גם לרוטציה באירופה".

הסיפור של קרינגטון אינו מסתיים במעמדו בהפועל ת"א. כזכור, ביולי 2024 הוא קיבל אזרחות ישראלית, לאחר שבנבחרת בחרו בו למלא את משבצת המתאזרח. הוא ייצג את ישראל במוקדמות יורובאסקט 2025, בטורניר עצמו ובמוקדמות גביע העולם 2027. אלא שבאליפות אירופה איכזב ולא סיפק את הערך המוסף שציפו ממנו. במוקדמות עוד הבזיק לפרקים, אבל בטורניר הגדול התקשה להפוך לגורם משמעותי. בסך הכול, ב-16 הופעות בנבחרת רשם ממוצעים של 10.2 נקודות, 1.4 ריבאונדים ו-1.5 אסיסטים.

ומה עם הנבחרת? ( צילום: FIBA )

כעת גם בנבחרת מתקרבת הכרעה. אריאל בית הלחמי הודיע שיסיים את תפקידו בתום קמפיין מוקדמות גביע העולם, וננו גינזבורג הוא המועמד המוביל להחליפו. המאמן הבא יצטרך להחליט אם להמשיך עם קרינגטון כמתאזרח או להעדיף שחקן אחר שכבר מחזיק במעמד הזה. על פי הנהלים, איגוד הכדורסל רשאי לבקש ממשרד הפנים לאזרח שחקן זר רק אחת לארבע שנים, ולכן אזרוח מיידי של שחקן חדש אינו אפשרי כרגע.