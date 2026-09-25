שני ההפסדים של הפועל ת"א, למכבי ת"א בגמר הסופרקאפ ולבאיירן מינכן במחזור הפתיחה של היורוליג, מחזירים את סוגיית תמיר בלאט למרכז העניינים. גורמים במועדון מנסים לקדם את צירופו של הרכז לאימונים, והוא זומן לאימון היום ואמור להגיע, אף שהוא עדיין פצוע. המטרה היא לשלב אותו בפעילות ולגרום לכך שיהיה חלק מהקבוצה.

מדובר בשינוי ביחס להתנהלות עד כה. בלאט לא לקח חלק באימונים האחרונים ולא היה חלק מפעילות הקבוצה, ואף לא הוזמן למדיה דיי שלה. כעת, על רקע התבוסה בדרבי וההפסד הכואב לבאיירן, יש במועדון מי שמנסים לשנות את המצב.

האם יגיע לאימון הפועל? תמיר בלאט ( צילום: שאול גולן )

אלא שדימיטריס איטודיס, ששמע כי בלאט אמור להגיע לאימון, לא מרוצה מהמהלך מבחינה מקצועית. המאמן עדיין אינו רואה ברכז חלק מהתוכניות שלו, למרות הרצון של גורמים במועדון לצרפו לפעילות.