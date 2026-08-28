"ישבתי על זה במשך שבועות", כתב בתחילת דבריו. "חשבתי מה להגיד, איך להגיד ומתי. כל מה שהצלחתי לחשוב עליו זה תודה. תודה לכל אדם שראה אותי שם את הנעליים ועולה לשחק. לאלה שעודדו ולאלה ששרקו בוז. למאמנים שלי, על כל העבודה שהשקענו, השעות, הדם, הזיעה, הדמעות, הצעקות, הצחוקים, חדרי הכושר בלי חימום, בלי אורות, עם נזילות - תודה שהייתם איתי לאורך כל הדרך".