לאחר 16 שנות קריירה, סילבן לנדסברג הודיע הערב (שישי) על פרישה מכדורסל בגיל 36. הגארד/סמול פורוורד, ששיחק חמש שנים במכבי ת"א, במהלכן זכה איתה גם ביורוליג, בישר על החלטתו בסטורי בחשבון האינסטגרם שלו.
"ישבתי על זה במשך שבועות", כתב בתחילת דבריו. "חשבתי מה להגיד, איך להגיד ומתי. כל מה שהצלחתי לחשוב עליו זה תודה. תודה לכל אדם שראה אותי שם את הנעליים ועולה לשחק. לאלה שעודדו ולאלה ששרקו בוז. למאמנים שלי, על כל העבודה שהשקענו, השעות, הדם, הזיעה, הדמעות, הצעקות, הצחוקים, חדרי הכושר בלי חימום, בלי אורות, עם נזילות - תודה שהייתם איתי לאורך כל הדרך".
"לכל חבר לקבוצה שעלה איתי למגרש יום אחרי יום, תודה. לכל יריב שהתחרה מולי - תודה. לכל הנהלה שבחרה בי וסמכה עליי. לכל מאמן שאפשר לי וסמך עליי להיות מי שאני. לכל פיזיותרפיסט, רופא ואיש צוות רפואי שאי פעם עבד איתי - תודה".
"ולכדורסל, בכל פעם שנפלתי קמתי חזרה על הרגליים. אתה לימדת אותי את זה. להוביל באמצעות דוגמה אישית, עם לב פתוח, ראש פתוח ואוזניים קשובות, לעולם לא להתחמק מהרגע, ביטחון עצמי בלתי מתפשר. אתה לימדת אותי את זה. האדם שאני כיום - עשינו את זה ביחד. נתת לילד מקווינס את העולם, פשוטו כמשמעו. השיעורים שלימדת אותי - מהי תשוקה, מהי אהבה אמיתית, מהי אובססיה. תודה".
לנדסברג, שאביו יהודי, חתם במכבי חיפה ב-2010 לאחר שלא הצליח להיבחר בדראפט ה-NBA. לאחר שתי עונות במדים הירוקים הוא חתם במכבי ת"א, שבה הוא שיחק חמש עונות וזכה באליפות, חמש פעמים בגביע המדינה וביורוליג בעונת 2013/14. בהמשך שיחק בספרד, טורקיה, סין וגם אוסטריה. ב-2024 חתם בהפועל חיפה, אך עזב לאור המצב הביטחוני לפני שהספיק לשחק בשורות האדומים מהכרמל.