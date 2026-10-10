צעד נוסף בדרך לחזרת משחקי היורוליג לישראל? מנכ"ל המפעל צ'וס בואנו, שהגיע לארץ עם מנהל התחרויות דייגו גיאן, התייחס לראשונה במהלך ביקורו לאפשרות לחדש את אירוח המשחקים בישראל. בואנו מעוניין להחזיר את המשחקים לארץ, והביקור נועד לבחון מקרוב את התנאים שיאפשרו זאת.
אנשי היורוליג מתארחים במלון קמפינסקי ונפגשו עם יו"ר מכבי ת"א שמעון מזרחי ועם ג'ייסון לוין. במסגרת הביקור הם צפויים להגיע לשני משחקים הערב– מכבי ת"א מול בני סכנין בכדורגל ומכבי ת"א נגד גליל עליון בכדורסל כדי להתרשם מהתנאים לקיום משחקים בישראל.
"באתי עם הצוות שלי לארץ כדי לפגוש את שמעון מזרחי וג'ייסון לוין, ובכלל את כל אנשי מכבי תל אביב", אמר בואנו. "אנחנו הולכים לשני משחקים, אחד של הכדורגל ואחד של הכדורסל, במטרה לראות אם בטוח כאן ואם אפשר לערוך פה משחקים של היורוליג. אם כן, אז גם מתי נוכל לעשות את זה".