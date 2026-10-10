"באתי עם הצוות שלי לארץ כדי לפגוש את שמעון מזרחי וג'ייסון לוין, ובכלל את כל אנשי מכבי תל אביב", אמר בואנו. "אנחנו הולכים לשני משחקים, אחד של הכדורגל ואחד של הכדורסל, במטרה לראות אם בטוח כאן ואם אפשר לערוך פה משחקים של היורוליג. אם כן, אז גם מתי נוכל לעשות את זה".