הפועל ירושלים שמה מאחוריה את ההפסד למכבי ת"א בחצי גמר גביע ווינר, כשפתחה בצורה מרשימה את משחקיה בליגת העל אחרי 69:92 בחוץ על הפועל חולון. אם המחצית הראשונה הייתה שקולה, זו השנייה הייתה בשליטה אדומה. מומנטום שצברה ירושלים במהלך פסק זמן שנכפה בעקבות תקלה בשעוני האולם סייע לה להשתלט על ההתמודדות, והיא ניצחה 32:49 במחצית השנייה בדרך להצהרת כוונות בפתיחת העונה.

אם במשך תקופת ההכנה היה נדמה שעקב אכילס של הקבוצה היא הישראלים שלה, אתמול, בזירה שלהם, יותם חנוכי ניצל את ההזדמנות שקיבל מסשה אוברדוביץ' עם 9 נקודות, נמרוד לוי ואיתן בורג קלעו 12 ויובל זוסמן הוסיף שש. מאוחר יותר, אוברדביץ' אמר שהנתון בו 39 נקודות שנקלעו מהישראלים מעודד אותו מאוד. מעמדו של רועי הובר ממשיך לרדת עם חמש דקות בלבד. אוברדוביץ' דיבר בין היתר על הסבלנות וההתמדה של חנוכי באימונים, כך שהנושא סביב הובר הוא איך שהסרבי רואה את הדברים ביום-יום השוטף.

גלריה בכורה במדים האדומים. בראון ( צילום: עידו ארז )

מי שערך הופעת בכורה בישראל הוא לורנזו בראון, שנעדר מהמשחק מול מכבי ת"א בשבוע שעבר בשל פציעה. בראון אמנם קלע 5 נקודות בלבד, אבל הנוכחות המפתחת שלו על המגרש כמוביל הכדור בהיעדרו של ג'ארד הארפר מתחילה להיות מורגשת ככל ששיתוף הפעולה עם חבריו לחדר ההלבשה מתקדם. "דברים קורים בחיים, והמחשבה הפנימית שלי היא תמיד להישאר חזק", אמר הרכז על ההגעה שלו ארצה. "הבחורים כאן עושים את העבודה קלה עבורי. ירושלים קבוצה נהדרת. יש גם אופי בחדר ההלבשה. הארפר? אנחנו מאותה השכונה, זה מה שהופך את זה מיוחד ומדהים לראות איך הוא נהפך לעצמו. אני מצפה לקראת החזרה שלו לפרקט ומתרגש שנשחק ביחד".

שחר עמיר: "במשחקים הבאים זה ייראה אחרת"

ירושלים תמריא היום לספרד, שם תשחק מול יריבה מוכרת - בורגוס סאן פבלו. השתיים שיחקו עוד זו מול זו בגלגול קודם של הקבוצה מספרד, והירושלמים הפסידו לה בטופ 8 הדחוי של ליגת האלופות של פיב"א בשל מגפת הקורונה ב-2020. גם הפועל חולון תמריא היום לבולגריה, שם תתארח במשחק שלה בליגת האלופות מול ספרטק פלבן ותנסה להתאושש עם ניצחון ראשון בזירה האירופית אחרי שגם שם הפסידה ב-20 הפרש במשחק בשבוע שעבר.

עמיר שומר על הובר, אתמול. "רצינו שזה ייראה אחרת" ( צילום: עידו ארז )

אחד הדברים הרעים שבלטו אצל הסגולים לא היה סגל הזרים שמתחלף בקצב מהיר בשל פציעות, אלא הרחקה שנייה ברציפות של אדאמה סאנוגו. הפעם, הוא התגרה בקהל האורחת ושוב מצא את עצמו מחוץ למשחק. בחולון מודעים היטב לבעיה הזאת עוד מהשנה שעברה וניסו לטפל בה. אחרי אתמול, הם מעוניינים לפתור את סוגיית העצבים של הסנטר מחדש, אך לעשות זאת בתוך המועדון ולא כמשהו פומבי.