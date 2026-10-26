כשבן שרף הגיע בקיץ שעבר לברוקלין נטס, נדמה היה שהוא נוחת בסיטואציה כמעט אידיאלית עבור שחקן צעיר בתחילת דרכו ב־NBA. קבוצה שנמצאת בתהליך בנייה מחדש, בלי כוכבים גדולים בקו האחורי, בלי לחץ מיידי להגיע להישגים, ועם אפשרות להעניק לשחקנים צעירים את הזמן הדרוש כדי להתפתח.

אלא שכעבור קצת יותר משנה, המציאות השתנתה לחלוטין, ומי שמבינות זאת הן שלוש הקבוצות הגדולות בישראל: מכבי והפועל ת"א והפועל ירושלים, שינסו להחתים לקראת העונה הבאה את הרכז שנבחר בסיבוב הראשון בדראפט. המהלך העתידי נועד גם כדי ליהנות מיכולותיו כשיהיה רק בן 21, וגם כדי שהאחרות לא יזכו בו.

בניצחון של ברוקלין אתמול על אינדיאנה פייסרס, שרף עלה לפרקט רק בשלוש הדקות האחרונות של הרבע הרביעי כשהתמודדות כבר הייתה גמורה. אחרי המשחק כבר נשלח לקבוצת הג'י־ליג של המועדון, לונג איילנד נטס, שם שיחק גם בשנה שעברה כדי לצבור דקות. בשני המשחקים הראשונים העונה של ברוקלין הגארד הישראלי כלל לא שותף, לא בדיוק התסריט עליו פינטז אחרי עונת הרוקי.

גלריה יחזור לארץ? בן שרף ( צילום: Getty Images via AFP/BRIAN BABINEAU )

כדי להבין עד כמה מדובר בשינוי משמעותי, מספיק להסתכל על המספרים מהעונה הקודמת. שרף, שנבחר במקום ה־26 בדראפט 2025, הופיע ב־44 משחקים, מתוכם פתח בחמישייה 11 פעמים וסיים עם ממוצעים של 7.5 נקודות ו־3.3 אסיסטים ב־20.8 דקות. מבחינתו, זאת הייתה הזדמנות להכיר את הליגה, לצבור ביטחון ולהתרגל לקצב המשחק. אבל כעת, לפחות בתחילת העונה, הוא כבר אינו חלק מהתוכניות של הצוות המקצועי.

הפיחות במעמדו של שרף קשור בעיקר לשינוי שעברה הקבוצה. אחרי שסיימה את העונה הקודמת עם 20 ניצחונות בלבד, בברוקלין החליטו שהגיע הזמן להעלות את רמת התחרותיות. ההנהלה ביצעה שורה של מהלכים שנועדו לשדרג את הסגל, כאשר מבחינתו של שרף המשמעותיים ביותר היו צירופו של קיאון אליס ובחירתו של מייקל בראון ג׳וניור במקום השישי בדראפט. השניים הצטרפו לקו אחורי שבו נמצאים גם יגור דיומין ונולאן טראורה והפכו את המאבק על דקות המשחק למורכב הרבה יותר עבור הרכז הישראלי.

בתוך כל חוסר הוודאות המקצועי של השחקן הצעיר, מתקרב גם מועד משמעותי מבחינה חוזית. שרף נמצא בעונה השנייה של חוזה הרוקי, שבמסגרתו הוא משתכר כשלושה מיליון דולר בעונה הנוכחית. במקור החוזה נחתם לארבע שנים, אבל רק השנתיים הראשונות מובטחות, ולברוקלין יש אפשרות להאריך את ההתקשרות באמצעות מימוש האופציות לשנתיים הבאות. עד 2 בנובמבר יצטרכו בנטס להכריע אם לממש את האופציה לעונה השלישית. במקרה שלא יממשו את האופציה, שרף יסיים את חוזהו בתום העונה הנוכחית ויוכל לבחון את המשך דרכו בשוק השחקנים החופשיים. אם היא כן תמומש, הוא יקבל ביטחון כלכלי לעונה נוספת אך עדיין יצטרך למצוא דרך לחזור לפרקט.

לא משתלב בברוקלין ( צילום: AP Photo/Terrance Williams )

אחת האפשרויות שעשויות לעלות במקרה של מימוש האופציה מצד ברוקלין, היא מעבר לקבוצת NBA אחרת במסגרת טרייד. החוזה של שרף אינו מכביד במיוחד על תקרת השכר, והעובדה שמדובר בשחקן צעיר שנבחר בסיבוב ראשון עשויה להפוך אותו לרלוונטי עבור קבוצות שמחפשות כישרונות לפיתוח.

הקשר הירושלמי

וכמובן, קיימת גם האפשרות לחזור לאירופה. שרף כבר הוכיח לפני המעבר לארה״ב שהוא מסוגל להצליח בכדורסל האירופי במדי אולם הגרמנית, וההחלטה לחזור ליבשת, אם תתקבל בעתיד, לא חייבת להיחשב לצעד אחורה. עבור שחקן בגילו, מקום שבו יוכל לקבל אחריות אמיתית עשוי להיות חשוב לא פחות מהיוקרה של הליגה שבה הוא משחק.

בזמן ששרף מנסה להבין לאן העונה הנוכחית הולכת, בהפועל ירושלים כבר מקפידים להיות עם היד על הדופק. מי שמשמר את הקשר עם סביבתו של השחקן הוא נציג הבעלים, גל מקל, שנמצא ביחסים קרובים עם מקורביו של שרף ומתעניין באופן שוטף בתוכניותיו.

שומר על קשר. גל מקל ( צילום: יאיר שגיא )

בירושלים מבינים שגם אם חזרה לישראל אינה עומדת כרגע על הפרק, חשוב להיות חלק מהשיח ברגע שבו האפשרות הזאת תהפוך לרלוונטית. במובן מסוים, מדובר גם בתגובה למה שקרה בקיץ האחרון. כאשר תמיר בלאט וים מדר היו על המדף וירושלים נותרה מחוץ למאבק על שניים מהישראלים המשמעותיים ביותר בשוק. במקרה של שרף, במועדון לא רוציםלהיתפס לא מוכנים ומאוד מאמינים בשחקן, ביכולות שלו ובעיקר חושבים שהאופי שלו מתאים לקבוצה מהבירה.

אלא שיש מכשול מרכזי שעשוי לקבוע אם ירושלים בכלל תהיה אופציה מעשית: היורוליג. אם שרף יחליט לסיים את הפרק האמריקאי, סביר שירצה לשחק ברמה הגבוהה ביותר באירופה. מבחינת ירושלים, המשמעות היא שהשתתפות ביורוליג בעונה הבאה, בין אם באמצעות זכייה ביורוקאפ ובין אם באמצעות קבלת הרישיון, עשויה להיות קריטית.

וגם אז, הצד המקצועי ידרוש מבחינה מעמיקה, ג׳ארד הארפר מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות, כך ששרף עשוי להשתלב כרכז השני ברוטציה. הוא יצטרך להבין עד כמה הצוות המקצועי מתכוון להפקיד בידיו את ניהול המשחק, כמה דקות יקבל והאם מדובר בתפקיד שיאפשר לו להמשיך להתקדם.

המאמץ של עופר

אם בירושלים מתמקדים בשמירה על קשר עם הסביבה של שרף, בהפועל ת״א הבעלים עופר ינאי כבר פועל מול השחקן עצמו. ינאי, שרואה חשיבות גדולה בהחתמת הישראלים הבכירים ביותר, מקפיד לחדש את הקשר עם שרף מדי כמה חודשים ולשלוח לו הודעות שמבהירות שהעניין בו לא נעלם. מבחינתו, שרף מתאים לתפיסה של בניית סגל איכותי לטווח ארוך, כזה שמשלב זרים מובילים על בסיס ישראלי חזק. האפשרות לצרף שחקן בן 20 שכבר צבר ניסיון בליגה הטובה בעולם היא הזדמנות שבמועדון האדום לא ירצו לפספס אם תהפוך לריאלית.

עם זאת, גם בהפועל ת״א קיימת בעיה מקצועית לא פשוטה. הקבוצה מחזיקה במספר רב של גארדים, ותמיר בלאט, שהצטרף רק בקיץ האחרון, חתם לשנתיים נוספות מעבר לעונה הנוכחית. גם אם ינאי מוכן להעמיד הצעה כספית משמעותית, שרף יצטרך לבחון אם יוכל לקבל את המקום שהוא מחפש. צריך לזכור שגם אם הוא מגיע מה־NBA, אין לו עדיין ניסיון ביורוליג. מדובר במפעל עם דרישות מקצועיות שונות, שבו ההשתלבות אינה תמיד מיידית. בהפועל ת״א התחרות על דקות המשחק גבוהה, ואף ישראלי לא מקבל מקום רק בגלל השם או הפוטנציאל שלו.

יעשה מאמץ? ינאי ( צילום: עוז מועלם )

התקציב של מכבי

שלא יהיה ספק, גם מכבי ת״א בתמונה. אבל במועדון הצהוב יצטרכו להתמודד עם שתי שאלות מרכזיות אם שרף יהפוך לשחקן פנוי: היכן הוא משתלב מבחינה מקצועית, והאם המועדון יהיה מוכן להתחייב לחוזה משמעותי נוסף עם שחקן ישראלי.

הצהובים בונים באופן מסורתי את הקו האחורי סביב רכז זר, וכעת מחזיקים גם בים מדר. בפורמט כזה, שרף עשוי להתחיל כרכז השלישי ברוטציה, תפקיד שלא בהכרח יתאים לשאיפות שלו. כמובן, הרבה תלוי בזהות הרכז הזר שיהיה בקבוצה (יש לציין שאיפה לונדברג חתום לשנתיים נוספות), במבנה הסגל ובתוכניות של המאמן, אבל אלה נתונים שיהיה אפשר להעריך בצורה רצינית רק כאשר האפשרות להחתימו תהיה ממשית.

מבחינה כלכלית, הסיטואציה מורכבת לא פחות. מדר משתכר כשני מיליון דולר לעונה, ורומן סורקין מרוויח כ־1.5 מיליון דולר. מדובר בשני הישראליים המרכזיים של מכבי ת"א שכבר מחזיקים בחוזים כבדים. בהתחשב בשוק הנוכחי ובפרופיל של שרף, קבוצה שתרצה להבטיח את חתימתו לטווח ארוך עשויה להידרש לחוזה של שלוש שנים לפחות, בשכר שנתי של יותר ממיליון דולר לעונה.

הסיטואציה במכבי מורכבת. ים מדר ( צילום: Luka Pedjin )

במכבי יצטרכו להחליט אם נכון מבחינתם להוסיף התחייבות כזאת, במיוחד לנוכח חוסר הוודאות סביב סוגיית הבעלות במועדון, שעדיין לא ברור אם תיפתר עד אז. גם אם הרצון המקצועי יהיה קיים, לא ברור מה יהיה מבנה התקציב בעתיד ועד כמה תהיה נכונות להשקיע סכום משמעותי נוסף בשחקן ישראלי.