נבחרת הנשים של ישראל נערכת לשלב המשחקים המכריע במוקדמות היורובאסקט, אחרי שסיימה את השלב הראשון במאזן מושלם. בשבוע הבא הוא ייצא לדרך עם חלון שיכלול שלושה משחקים: מול פולין (11.11), טורקיה (14.11) ומונטנגרו (17.11), כששני המשחקים הראשונים ייערכו ב"בית" של הכחולות-לבנות בלטביה.

לקראת פתיחת ההכנות נערכה הערב (חמישי) מסיבת עיתונאים בהשתתפות יו"ר הוועדה המקצועית לירון כהן, עוזרת המאמנת לימור פלג והקפטנית עדן רוטברג.

גלריה מימין לשמאל: עדן רוטברג, לירון כהן ולימור פלג ( צילום: אלן שיבר איגוד הכדורסל )

"אמנם סיימנו את הסיבוב הקודם בשלב מושלם, בהצלחה מרובה, אבל זה סיבוב חדש. הקבוצות חזקות מאוד, אנחנו כמובן מתמודדות עם הכנה קצרה של ימים בודדים בהן כולן באות מאירופה ומהקבוצות השונות", הסבירה פלג. "נעשה את המיטב, אנחנו מאמינות בעצמנו. יש לנו קבוצה מוכשרת מאוד, שחקניות מוכשרות. מאמינה שנוכל לתת פייט לכל נבחרת. יש לנו 12 שחקניות מוכשרות בנבחרת, כל אחת מהן תהיה חלק מהקמפיין הזה ותוכל לתרום הרבה. אני חושב שאנחנו יכולות לתת פייט, עם כל חסרון הגובה שלנו שמאוד משמעותי. יש לנו יתרונות אחרים".

פלג התייחסה גם לחזרתה של ירדן גרזון לסגל, ששיחקה בארבע השנים האחרונות במכללות וכיום בסראגוסה שביורוליג: "ירדן שחקנית מוכשרת מאוד, אנחנו שמחות שהיא סיימה את המכללות והצטרפה לנבחרת ישראל. אני בטוחה שהיא תתרום לנו רבות, יש לנו 12 שחקניות מוכשרות. כל אחת תתרום את חלקה בכל רגע או משחק נתון. נצטרך את כולן. אנחנו לא יודעות אם על המשחק הראשון היא תוכל להראות כל מה שהיא יודעת, יכול להיות שזה יקח כמה דקות או משחק-שניים. אנחנו שמחים שהיא חלק מהנבחרת שלנו".

הקפטנית עדן רוטברג התייחסה להכנות הקצרות של הנבחרת לקראת חלון המשחקים המכריע במוקדמות היורובאסקט, והדגישה את החשיבות של פתיחה מוצלחת מול פולין: "אני חושבת שבכל קושי יש גם נקודת אור, שני האימונים שהיו חשובים, עזרו להיכנס לקצב. היינו שש בנות, אבל מבחינתי אפשר לעשות אימון גם עם מישהי אחת. מחר שאר הנבחרת, הבנות והמאמנת (שירה העליון) יחזרו. כולנו שואפות גבוה ורוצות לעלות לאליפות אירופה, אבל המטרה הראשונית שלנו היא לנצח ברביעי מול פולין. זה קודם כל, נתקדם הלאה". על הסגל החדש הוסיפה: "שיחקתי עם לימור בעבר. הנבחרת הזאת חדשה, פרשית. יש פוטנציאל אדיר. האם זה הסגל הטוב ביותר שהיה? מוקדם לדעת".

עדן רוטברג ( צילום: אלן שיבר איגוד הכדורסל )

יו"ר הוועדה המקצועית, לירון כהן, הצביעה על ההתקדמות בכדורסל הנשים הישראלי ועל התרומה של החשיפה האירופית לשחקניות: "דברים טובים קורים בכדורסל הנשים הישראלי. ראינו את זה בנבחרת העתודה, בקיץ של הנבחרות השונות. העובדה ששתי קבוצות משחקות באירופה, מכבי בנות אשדוד ואליצור רמלה, טובה לשחקניות ומעניקה להן הזדמנות להשתפשף ולשחק באינטנסיביות גבוהה. יש שלוש ישראליות שמשחקות ביורוליג, זה דבר שאני לא זוכרת בשנים האחרונות אם בכלל. הן פוגשות שחקניות ברמה גבוהה בכל יום, באימונים ובמשחקים. זה יכול לתרום לנבחרת הבוגרת. יש כאן שלד טוב, שלד רענן וחדש. שלד רעב, אנחנו נקווה להגיע למשחקים ולעשות את המקסימום מול יריבות לא פשוטות".