"ברור שלא רצינו לפתוח את עונת היורוליג עם שני הפסדים, אבל זו האחריות שלנו להגיב", אמר עודד קטש לקראת המשחק מול פנאתינייקוס. "מחר מצפה לנו משחק מאוד קשה, אחד המשחקים הכי קשים שהיורוליג יכול להציע, ואנחנו צריכים להרים את הראש, ונוכל לעשות את זה רק אם נישאר מלוכדים. יש הרבה דברים לשפר, במיוחד בהגנה".

"ברור שלא רצינו לפתוח את עונת היורוליג עם שני הפסדים, אבל זו האחריות שלנו להגיב", אמר עודד קטש לקראת המשחק מול פנאתינייקוס. "מחר מצפה לנו משחק מאוד קשה, אחד המשחקים הכי קשים שהיורוליג יכול להציע, ואנחנו צריכים להרים את הראש, ונוכל לעשות את זה רק אם נישאר מלוכדים. יש הרבה דברים לשפר, במיוחד בהגנה".

"ברור שלא רצינו לפתוח את עונת היורוליג עם שני הפסדים, אבל זו האחריות שלנו להגיב", אמר עודד קטש לקראת המשחק מול פנאתינייקוס. "מחר מצפה לנו משחק מאוד קשה, אחד המשחקים הכי קשים שהיורוליג יכול להציע, ואנחנו צריכים להרים את הראש, ונוכל לעשות את זה רק אם נישאר מלוכדים. יש הרבה דברים לשפר, במיוחד בהגנה".

טי ג'יי ליף: "אנחנו צריכים לעלות יותר אינטנסיביים. צריכים יותר רצון, יותר כוח ורעב כבר מהפתיחה. כרגע אנחנו מתקשים למצוא את הזהות שלנו בתחילת המשחק, וזה מכניס אותנו לפיגור מוקדם ולבור. המשחק מול פנאתינייקוס יהיה קשה, בעיקר במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. זה פשוט אחד מאותם משחקים שבהם אנחנו חייבים להגיע אליהם מוכנים. יהיה לא פשוט, במיוחד לאור המשחקים הקודמים – לא שיחקנו מספיק טוב, לא קרוב אפילו לתקרה שאנחנו מרגישים שיש לנו".

טי ג'יי ליף: "אנחנו צריכים לעלות יותר אינטנסיביים. צריכים יותר רצון, יותר כוח ורעב כבר מהפתיחה. כרגע אנחנו מתקשים למצוא את הזהות שלנו בתחילת המשחק, וזה מכניס אותנו לפיגור מוקדם ולבור. המשחק מול פנאתינייקוס יהיה קשה, בעיקר במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. זה פשוט אחד מאותם משחקים שבהם אנחנו חייבים להגיע אליהם מוכנים. יהיה לא פשוט, במיוחד לאור המשחקים הקודמים – לא שיחקנו מספיק טוב, לא קרוב אפילו לתקרה שאנחנו מרגישים שיש לנו".

טי ג'יי ליף: "אנחנו צריכים לעלות יותר אינטנסיביים. צריכים יותר רצון, יותר כוח ורעב כבר מהפתיחה. כרגע אנחנו מתקשים למצוא את הזהות שלנו בתחילת המשחק, וזה מכניס אותנו לפיגור מוקדם ולבור. המשחק מול פנאתינייקוס יהיה קשה, בעיקר במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. זה פשוט אחד מאותם משחקים שבהם אנחנו חייבים להגיע אליהם מוכנים. יהיה לא פשוט, במיוחד לאור המשחקים הקודמים – לא שיחקנו מספיק טוב, לא קרוב אפילו לתקרה שאנחנו מרגישים שיש לנו".