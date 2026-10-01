אחרי פתיחת עונה רעה ביורוליג, שכללה שני הפסדים בשני המחזורים הראשונים לשתי קבוצות שלא בדיוק נחשבות לאריות המפעל (84:74 לווילרבאן במחזור הראשון ו-109:93 לבשיקטאש אתמול), מכבי ת"א המריאה היום (חמישי) מבלגרד ליוון לקראת משחק החוץ הקשה מול פנאתינייקוס מחר (21:15).
נוסף על הצרות המקצועיות, הצהובים מתמודדים עם פציעה מדאיגה של הסנטר, דניאל תייס, שנמצא בספק רב למפגש עם הקבוצה של ז'ליקו אוברדוביץ'. מהמועדון נמסר כי שחקן הפנים הגרמני יעבור בדיקה נוספת לפני המשחק מחר.
"ברור שלא רצינו לפתוח את עונת היורוליג עם שני הפסדים, אבל זו האחריות שלנו להגיב", אמר עודד קטש לקראת המשחק מול פנאתינייקוס. "מחר מצפה לנו משחק מאוד קשה, אחד המשחקים הכי קשים שהיורוליג יכול להציע, ואנחנו צריכים להרים את הראש, ונוכל לעשות את זה רק אם נישאר מלוכדים. יש הרבה דברים לשפר, במיוחד בהגנה".
טי ג'יי ליף: "אנחנו צריכים לעלות יותר אינטנסיביים. צריכים יותר רצון, יותר כוח ורעב כבר מהפתיחה. כרגע אנחנו מתקשים למצוא את הזהות שלנו בתחילת המשחק, וזה מכניס אותנו לפיגור מוקדם ולבור. המשחק מול פנאתינייקוס יהיה קשה, בעיקר במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. זה פשוט אחד מאותם משחקים שבהם אנחנו חייבים להגיע אליהם מוכנים. יהיה לא פשוט, במיוחד לאור המשחקים הקודמים – לא שיחקנו מספיק טוב, לא קרוב אפילו לתקרה שאנחנו מרגישים שיש לנו".
קיטון וואלאס: "הדבר שאנחנו הכי צריכים לשפר הוא ההגנה שלנו. התקשינו מעט בצד ההגנתי, בהתקפה עשינו עבודה די טובה – קלענו 93 נקודות, אבל ספגנו 109. שם ההתמקדות שלנו צריכה להיות. הקהל באתונה? אנחנו לא משחקים בתל אביב מול הקהל הביתי שלנו, לכן אווירה, גם אם אלה לא האוהדים שלנו, עוזרת מאוד. אנחנו צריכים לשחק עם הקלפים שחולקו לנו, עדיין לא שיחקתי נגדם ואני לא יודע עליהם הרבה. זו תהיה עקומת למידה עבורי".