הוא השחקן היחיד שקלע בספרות כפולות בכל משחקיו והיחיד שהוכתר כ-MVP של המחזור שלוש פעמים. הוא היה הסיבה העיקרית לכך שירושלים סיימה במקום הראשון בטבלת הבית שלה, אך לא הצליח לעזור לה להימנע מהדחה ברבע הגמר. בליגה ממוצעיו עמדו על 18.2 נקודות למשחק לצד 5.2 אסיסטים, בעוד בפלייאוף הוא קלע 16 נקודות בממוצע לצד 7.5 אסיסטים.

הוא השחקן היחיד שקלע בספרות כפולות בכל משחקיו והיחיד שהוכתר כ-MVP של המחזור שלוש פעמים. הוא היה הסיבה העיקרית לכך שירושלים סיימה במקום הראשון בטבלת הבית שלה, אך לא הצליח לעזור לה להימנע מהדחה ברבע הגמר. בליגה ממוצעיו עמדו על 18.2 נקודות למשחק לצד 5.2 אסיסטים, בעוד בפלייאוף הוא קלע 16 נקודות בממוצע לצד 7.5 אסיסטים.

הוא השחקן היחיד שקלע בספרות כפולות בכל משחקיו והיחיד שהוכתר כ-MVP של המחזור שלוש פעמים. הוא היה הסיבה העיקרית לכך שירושלים סיימה במקום הראשון בטבלת הבית שלה, אך לא הצליח לעזור לה להימנע מהדחה ברבע הגמר. בליגה ממוצעיו עמדו על 18.2 נקודות למשחק לצד 5.2 אסיסטים, בעוד בפלייאוף הוא קלע 16 נקודות בממוצע לצד 7.5 אסיסטים.