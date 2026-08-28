הפועל ירושלים הודיעה כי ג'ארד הארפר נפצע במהלך אימון ואובחן עם קרע ברצועה באגודל, הוא יחל בתהליך שיקום וצפוי לחזור למגרשים בין שלושה לחמישה חודשים.
בשנתיים האחרונות הארפר היה השחקן המוביל של ירושלים, והעמיד העונה ביורוקאפ ממוצעים של 19.5 נקודות למשחק, לצד 5.2 אסיסטים ו-22.2 נקודות מדד (השני במפעל).
הוא השחקן היחיד שקלע בספרות כפולות בכל משחקיו והיחיד שהוכתר כ-MVP של המחזור שלוש פעמים. הוא היה הסיבה העיקרית לכך שירושלים סיימה במקום הראשון בטבלת הבית שלה, אך לא הצליח לעזור לה להימנע מהדחה ברבע הגמר. בליגה ממוצעיו עמדו על 18.2 נקודות למשחק לצד 5.2 אסיסטים, בעוד בפלייאוף הוא קלע 16 נקודות בממוצע לצד 7.5 אסיסטים.
לפני כחודשיים, חידש הארפר את חוזהו בהפועל ירושלים וחתם לשלוש שנים נוספות. לאחר החתימה אמר הארפר: "אני נרגש וגאה להאריך את החוזה שלי במועדון שהפך עבורי לבית אמיתי ולמשפחה. מהרגע הראשון הרגשתי כאן חיבור מיוחד, ואני מאושר להמשיך ללבוש את המדים של הפועל ולשחק עבור הקהל המדהים והייחודי שלנו. אני מצפה בקוצר רוח לעונה הקרובה ולשלוש השנים הבאות, ומתחייב להמשיך לתת את כל כולי בכל יום ובכל משחק, כדי לסייע לקבוצה להגשים את המטרות הגבוהות שהיא מציבה לעצמה. אני מאמין שביחד נוכל להגיע להישגים גדולים עוד יותר ולחוות עוד רגעים בלתי נשכחים".