בזמן שקבוצות ישראליות נאלצות לשחק את משחקי הבית שלהן בחו"ל ותיירים כמעט שאינם מגיעים לארץ, זכתה אתמול (רביעי) מכבי רוטשטיין אשדוד לחוויה יוצאת דופן. הקבוצה אירחה לאימון משותף ולמשחק ראווה את מכללת אלן מדרום קרוליינה, מוסד אקדמי היסטורי שבו לומדים ומשחקים רק סטודנטים אפרו-אמריקאים.
הביקור, שמומן על ידי משרד החוץ ופרויקט מקס, נועד לקדם מאבק באנטישמיות ובגזענות ולעודד סובלנות באמצעות הספורט. המשחק עצמו נערך במתכונת מיוחדת, שכללה שישה חלקים בני חמש דקות כל אחד, והתנהל ברמה טובה. מכללת אלן אמנם משתייכת לליגת המכללות השנייה בארה"ב, אך מדובר במוסד מוכר היטב בקרב שחקנים אפרו-אמריקאים.
מאחורי הפרויקט עומד אריק רובין, יהודי שעלה לישראל ב-7 באוקטובר ומתגורר כיום בתל אביב. "זה דבר בלתי ייאמן. המשימה שלנו היא להילחם באנטישמיות, בגזענות ולקדם סובלנות דרך הספורט", סיפר. "להביא לישראל מכללה שחורה בימים האלה, שכל שחקניה אפרו-אמריקאים, ולגרום לה לשחק נגד קבוצה מקצוענית שבה משחקים יחד אמריקאים וישראלים, לבנים ושחורים - זה נוגע לליבי ומראה שספורט מחבר בין אנשים. זו הזדמנות נהדרת עבור השחקנים שלנו, שמעולם לא יצאו מארה"ב ומעולם לא שיחקו נגד מקצוענים. את היום הזה הם לא ישכחו לעולם".
מי שמכיר היטב את מכללת אלן הוא קפטן אשדוד, רוברט טרנר, שנולד ומתגורר בדרום קרוליינה, במרחק של כשעה נסיעה מהמכללה. גם עבורו, המפגש היה מרגש במיוחד.
"זה דבר ענק לארח בישראל אנשים מהמקום שבו גדלתי", סיפר טרנר. "היה לי עונג גדול לדבר עם השחקנים הצעירים האלה, להסביר להם איזה מקום נפלא הוא ישראל ועד כמה אוהבים אותנו פה".
יו"ר המועדון, רונן הראל, הוסיף: "כבוד גדול עבורנו לארח כאן מכללה מאמריקה, בטח בימים האלה, שבהם כמעט שלא מגיעים זרים לישראל. זה כבוד גדול למועדון שלנו ולעיר אשדוד, ואני מודה לכל מי שגרם לדבר הזה להתממש. אני מאמין שהחיבור הזה יוביל לעוד דברים טובים בעתיד".