הביקור, שמומן על ידי משרד החוץ ופרויקט מקס, נועד לקדם מאבק באנטישמיות ובגזענות ולעודד סובלנות באמצעות הספורט. המשחק עצמו נערך במתכונת מיוחדת, שכללה שישה חלקים בני חמש דקות כל אחד, והתנהל ברמה טובה. מכללת אלן אמנם משתייכת לליגת המכללות השנייה בארה"ב, אך מדובר במוסד מוכר היטב בקרב שחקנים אפרו-אמריקאים.

הביקור, שמומן על ידי משרד החוץ ופרויקט מקס, נועד לקדם מאבק באנטישמיות ובגזענות ולעודד סובלנות באמצעות הספורט. המשחק עצמו נערך במתכונת מיוחדת, שכללה שישה חלקים בני חמש דקות כל אחד, והתנהל ברמה טובה. מכללת אלן אמנם משתייכת לליגת המכללות השנייה בארה"ב, אך מדובר במוסד מוכר היטב בקרב שחקנים אפרו-אמריקאים.

הביקור, שמומן על ידי משרד החוץ ופרויקט מקס, נועד לקדם מאבק באנטישמיות ובגזענות ולעודד סובלנות באמצעות הספורט. המשחק עצמו נערך במתכונת מיוחדת, שכללה שישה חלקים בני חמש דקות כל אחד, והתנהל ברמה טובה. מכללת אלן אמנם משתייכת לליגת המכללות השנייה בארה"ב, אך מדובר במוסד מוכר היטב בקרב שחקנים אפרו-אמריקאים.