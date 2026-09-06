איפה ישחק בעונה הקרובה מקס היידגר? אם שואלים את הפועל ת"א, אז אצלה. סגנית האלופה הודיעה היום (ראשון) על החתמתו של הגארד לעונה הקרובה, קבוצתו בעונה שעברה, בני הרצליה, מערימה קשיים על המהלך. בין הצדדים תתקיים בוררות מחר, שבה ייקבע סופית היכן הוא ישחק.

היידגר שיחק בהרצליה בעונה שעברה והיה משחקניה הבולטים, כשיחד איתו היא הגיעה לגמר הגביע. בסוף חודש פברואר, עם תחילת מבצע שאגת הארי, היידגר ביקש לעזוב והושאל לבורגוס הספרדית, כשבחוזהו הוכנס סעיף לפיו הוא חוזר להרצליה בעונה שלאחר מכן, עם סעיף יציאה לאירופה בלבד.

גלריה בהפועל ת"א כבר הכריזו על צירופו. מקס היידגר ( צילום: הפועל ת"א )

בהפועל ת"א טוענים כי עצם זה שהשחקן שיחק בבורגוס, משמעותו שהוא מימש את הסעיף ולכן יכול לשחק בכל קבוצה, אך בהרצליה טוענים אחרת ואף ביקשו להוציא צו מניעה על החתמת השחקן בשורות האדומים.

בקבוצה של דימיטריס איטודיס לא ממש מחכים לבוררות, וכבר בירכו על צירופו של היידגר. איטודיס: "אנחנו מקבלים את מקס היידגר, שהוא שחקן מאוד מוכשר וחכם, לעמדת הרכז. אנחנו מצפים לעבוד איתו. דיברתי איתו במהלך הקיץ, הוא מלא במוטיבציה ומודע היטב לאן הוא מגיע ומה הציפיות ממנו".

המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס: "אנחנו שמחים לקבל את מקס למשפחה שלנו. הוא שחקן עם ניסיון בליגה הישראלית. מקס מוכר בזכות היכולות ההתקפיות שלו וכישרון ניהול המשחק שלו, והוא יעזור לנו להיות חזקים ותחרותיים יותר במסגרות המקומיות".

איפה ישחק? היידגר במדי הרצליה ( צילום: עוז מועלם )

היידגר עצמו אמר: "אני נרגש מאוד להצטרף להפועל. אני שמח להיות חלק ממועדון עם כל כך הרבה שאיפות, הן בזירה המקומית והן ביורוליג, ולא יכול להיות גאה יותר להיות חלק ממנו. אני מצפה להשיג יחד דברים גדולים ולהתחיל לעבוד".