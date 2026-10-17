הפועל ת"א והיפועל ירושלים יצטרכו להמתין להזדמנות הבאה שלהן לקבל זיכיון ליורוליג. לפי דיווח באתר הספרדי Encestando, בתחילת נובמבר צפויות להיבחר ארבע הקבוצות הראשונות שיקבלו זיכיון למפעל הבכיר בכדורסל האירופי, אך שתי הנציגות הישראליות, הפועל ת"א והפועל ירושלים, לא צפויות להיכלל בסבב הראשון.

על פי הדיווח, ארבע הקבוצות שצפויות לקבל את הזיכיון הן ולנסיה, פריז, דובאי ופאוק סלוניקי. מדובר במהלך כלכלי משמעותי עבור היורוליג, שצפויה להכניס לקופתה 300 מיליון אירו מדמי הכניסה של ארבע הקבוצות. ולנסיה ופריז צפויות לשלם 50 מיליון אירו כל אחת, דובאי תשלם 70 מיליון אירו, ואילו פאוק תידרש להיפרד מהסכום הגבוה ביותר - 130 מיליון אירו.

גלריה אולי בסבב הבא. איטודיס וינאי ( צילום: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball via Getty Images )

הקבוצה היוונית, שמשחקת העונה ביורוקאפ, ביצעה בקיץ כמה רכישות בולטות, ובעליה, איש עסקים אמיד, אינו מסתיר את שאיפתו לראות אותה משתלבת ביורוליג. פאוק גם נחשבת לאחת המועמדות הבולטות לזכייה ביורוקאפ, שעשויה להעניק לה מסלול נוסף להתקדמות בזירה האירופית.

לא כל המועמדות צפויות לקבל תשובה כבר בנובמבר. פרטיזן בלגרד ו-וירטוס בולוניה, שניהלו משא ומתן מתקדם מול הנהלת היורוליג, עשויות להישאר מחוץ לסבב הראשון בשל מצבן הכלכלי. גם הכוכב האדום בלגרד נחשבת למועמדת רצינית, אך לפי הדיווח תצטרך להמתין לסבב אישורים נוסף, שצפוי באביב או בקיץ.

גם הם יאלצו להמתים לזיכיון ביורוליג. שחקני ירושלים ( צילום: עוז מועלם )

ומה לגבי הפועל תל אביב? לפי Encestando, הקבוצה הישראלית צפויה להצטרף למועדון הזכייניות במהלך 2027, והדיווח מציג את המהלך כעניין כמעט מובן מאליו. המשמעות היא שהאדומים עשויים שלא להיכלל בהחלטות הראשונות, אך עדיין נמצאים בתמונה לקראת הרחבת מעגל הקבוצות בעלות הזיכיון.