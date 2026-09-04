פרק חדש במאבקי השליטה במכבי ת"א. אחרי שהאלופה ומחזיקת הגביע עברה פעמיים טלטלה במבנה הבעלות, הגיע היום (שישי) ריצ'רד דיץ, שהחזיק עד כה ב-17.5 אחוזים ממניות המועדון, והודיע על מימוש זכות הסירוב שלו על 38 האחוזים שיועדו להימכר לאיש העסקים היהודי-אמריקאי ג'ייסון לוין. מה גרם לכך? מה קרה בשבוע האחרון? למה דיץ התעצבן על שאר בעלי המניות? ומה עוד יכול לקרות ממש בעוד כמה ימים? ynet עושה לכם סדר עם כל הפרטים.

מי אתה ריצ'רד דיץ?

ריצ'רד דיץ, בן 61, הוא המייסד והנשיא של VR CAPITAL GROUP, חברת ניהול נכסים שהוקמה ב-1998 ומנהלת כיום נכסים בשווי של כ-2 מיליארד דולר עבור משקיעים מוסדיים, קרנות משפחתיות ומשקיעים פרטיים נבחרים. לדיץ תואר בכלכלה והיסטוריה מאוניברסיטת ייל, הוא חבר ב"מועצה הנשיאותית לפעילות בינלאומית" ובמועצה המייעצת לאוניברסיטת ייל. ב-2013 הוא נכנס כבעלים שותף במכבי ת"א כשרכש 17.5 אחוזים ממניות הקבוצה.

גלריה עוד טלטלה. ריצ'רד דיץ (משמאל) עם שמעון מזרחי, דייויד בלאט ואודי רקנאטי ( צילום: עוז מועלם )

איך הכל התחיל?

משפחת פדרמן רצתה למכור 14.5 אחוזים מהמניות שלה לספונסר הראשי של המועדון ומנכ"ל ראפיד, אריק שטילמן, בעסקה שכללה גם את הכניסה של האחים זיגי ומארק ווילף, המיליארדרים היהודים-אמריקאים המחזיקים בבעלות על מינסוטה ויקינגס מה-NFL. מי שמנעו את הכניסה שלהם היו אודי ושי רקנאטי, שהחליטו לממש את זכות הסירוב שעמדה להם לפי החוזה בין כל הבעלים, רכשו את כל ה-29 האחוזים של הפדרמנים - ובכך הוציאו אותם לחלוטין מהמועדון.

לאחר מכן, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet , הרקנאטים הודיעו על מכירת 29 האחוזים שרכשו מפדרמן לג'ייסון לוין, ובכך הפעילו שוב את זכות הסירוב של יתר בעלי המניות, כשהתאריך האחרון הוא בעוד יומיים (6 בספטמבר). במקביל לעסקה הזאת, בשבוע האחרון הודיעו בעלי המניות על מכירה נוספת של מניות ללוין, בעצם מהמניות שהם מחזיקים בעצמם. הרקנאטים מכרו 7.5 אחוזים מתוך ה-29 שלהם, שמעון מזרחי מכר 6.5 מתוך ה-14.5 האחוזים ובן אשכנזי מכר כ-9 אחוזים מתוך ה-10 שהיו ברשותו.

מה עיצבן את דיץ?

גורמים המעורים בפרטים מספרים שהמתיחות בין דיץ למשפחת רקנאטי החלה כבר אחרי שהיא מימשה את זכות הסירוב על העסקה בין פדרמן לשטילמן, מה שכביכול נעשה ללא הודעה מוקדמת לשאר בעלי המניות. דיץ גם כעס על ההחלטה למכור את אותן המניות ללוין מבלי שעודכן על כך מראש. "פה כבר העירו את הדוב", אמרו אותם גורמים.

מה שעוד יותר הוסיף שמן למדורה היה המכירה של האחוזים האישיים של שאר הבעלים ללוין, מה שהיה אמור לאפשר ללוין להחזיק בסך של 52 אחוזים מכלל מניות המועדון ומעניק לו למעשה שליטה במכבי ת"א. "זה להעביר בעצם שליטה במועדון לאדם שלא דרך אפילו יום אחד כאן", הסביר גורם נוסף.

אודי רקנאטי ושמעון מזרחי ( צילום: עוז מועלם )

איך ייראה מבנה הבעלות עכשיו?

דיץ למעשה מימש את זכות הסירוב על ה-29 אחוזים שמשפחת רקנאטי רצתה להעביר ללוין ובנוסף מימש את הזכות על ה-9 אחוזים של אשכנזי. בכך הוא הגדיל את אחזקותיו באופן מיידי מ-17.5 אחוזים ל-55.5. כמו כן, הוא מתכוון לפנות לערכאות משפטיות על 14 האחוזים שרקנאטי ומזרחי רצו למכור ללוין מהמניות האישיות שלהם בטענה שגם לגבי העסקה הזאת הוא יכול להפעיל את זכות הסירוב, למרות שבהסכם בעלי מניות לרקנאטי ומזרחי יש אפשרות למכור חלק קטן מהמניות שלהם מבלי שזכות הסירוב תופעל. עם זאת, ככל הנראה דיץ מצא איזושהי פרצה בהסכם.

מה עוד יכול לקרות?

למעשה יש עד 6 בספטמבר לממש את זכות הסירוב על העסקה בין רקנאטי ללוין (על 29 האחוזים) כך שגם מזרחי וגם אשכנזי יכולים לממש אותה ובכך להתחלק ב-29 האחוזים הללו יחד עם דיץ. עם זאת, יש פרט חשוב מאוד בהסכם בעלי המניות שמאפשר למזרחי, בתור דירקטור במועדון, לרכוש מעל ל-26 אחוזים מתוך ה-29 בעסקה מסוג זה, ובכך למעשה לקנות את רוב המניות שרקנאטי רצה למכור ללוין, מה שעשוי להוציא את לוין לחלוטין מהתמונה ובכך לדלל שוב את דיץ.