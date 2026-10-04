מכבי ת"א או הפועל ירושלים. רק אחת מהן תהיה בגמר גביע ווינר, ובשעה זו, שתי היריבות הגדולות נפגשות לקלאסיקו במעמד חצי הגמר, בדיוק כמו בעונה שעברה, אז הירושלמים יצאו עם ידם על העליונה ועלו לגמר כל הדרך לזכייה בתואר. הפועל ת"א, שניצחה אתמול בחצי הגמר השני את נס ציונה, מחכה למנצחת בגמר.
הדאבליסטית מגיעה אחרי פתיחת עונה נוראית ביורוליג, כשלראשונה מאז 1999 היא עומדת על מאזן של 3:0 באירופה, אך היא מקווה לשים את זה בצד ולהחזיר לעצמה את הביטחון באמצעות ניצחון על היריבה הגדולה בדרך לקרב על התואר. מנגד, הירושלמים נראים מצוין עד כה גם בזירה המקומית וגם במשחק היחיד שקיימו עד כה באירופה, והם מקווים להמשיך במומנטום בדרך להופעה שנייה ברציפות בגמר.
הירושלמים יקוו להמשיך לקבל יכולת טובה משחקני החיזוק שהצטרפו הקיץ, בראשם קני לופטון ג'וניור, שנראה נהדר גם בגביע ווינר, וגם בניצחון במחזור הפתיחה של היורוקאפ מול רוסטוק. מנגד, הקבוצה של עודד קטש מקווה לראות שיפור ביכולת של כל שחקניה, לאחר שכולם הציגו יכולת ירודה בשלושת המשחקים ביורוליג.
מכבי ת"א היא שיאנית הזכיות במפעל, עם 11 הנפות, בעוד הפועל ירושלים זכתה שבע פעמים. עם זאת, בתשעת המפגשים הישירים בין שתי היריבות במפעל ירושלים ניצחה שש פעמים לעומת שלושה ניצחונות בלבד של הצהובים.
מהלך המשחק
לעיני קהל נלהב בחולון, מכבי ת"א והפועל ירושלים סיפקו דקות פתיחה מהירות וצמודות. ים מדר ורומן סורקין הובילו את הצהובים ליתרון 6:7, ובהמשך שייק מילטון נכנס מהספסל וקבר שלשה שהותירה את ירושלים במרחק נקודה. אחרי הפתיחה הקצבית הגיעו דקות של החטאות משני הצדדים, והתוצאה נותרה 11:12 למכבי במשך כמה התקפות. ירושלים שברה את הבצורת עם חמש נקודות ללא מענה ועלתה ליתרון, לפני שאושיי בריסט צלף מחוץ לקשת עם הבאזר וצימק ל-16:15 בסיום הרבע הראשון.
פורסם לראשונה: 18:55, 04.10.26