מכבי ת"א או הפועל ירושלים. רק אחת מהן תהיה בגמר גביע ווינר, ובשעה זו, שתי היריבות הגדולות נפגשות לקלאסיקו במעמד חצי הגמר, בדיוק כמו בעונה שעברה, אז הירושלמים יצאו עם ידם על העליונה ועלו לגמר כל הדרך לזכייה בתואר. הפועל ת"א, שניצחה אתמול בחצי הגמר השני את נס ציונה, מחכה למנצחת בגמר.

מכבי ת"א או הפועל ירושלים. רק אחת מהן תהיה בגמר גביע ווינר, ובשעה זו, שתי היריבות הגדולות נפגשות לקלאסיקו במעמד חצי הגמר, בדיוק כמו בעונה שעברה, אז הירושלמים יצאו עם ידם על העליונה ועלו לגמר כל הדרך לזכייה בתואר. הפועל ת"א, שניצחה אתמול בחצי הגמר השני את נס ציונה, מחכה למנצחת בגמר.

מכבי ת"א או הפועל ירושלים. רק אחת מהן תהיה בגמר גביע ווינר, ובשעה זו, שתי היריבות הגדולות נפגשות לקלאסיקו במעמד חצי הגמר, בדיוק כמו בעונה שעברה, אז הירושלמים יצאו עם ידם על העליונה ועלו לגמר כל הדרך לזכייה בתואר. הפועל ת"א, שניצחה אתמול בחצי הגמר השני את נס ציונה, מחכה למנצחת בגמר.