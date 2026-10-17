יש ניצחונות שהמשמעות שלהם גדולה מעוד שורה בטבלה, והפועל ת"א השיגה אתמול (שישי) אחד כזה באתונה. מול פנאתינייקוס, שהגיעה עם חמישה ניצחונות רצופים ביורוליג, באולמה הביתי ולעיני הקהל היווני הרועש, האדומים הנחילו ליוונים הפסד ראשון העונה במפעל, 81:91, ועלו למאזן של 2:4. מעבר ליוקרה שבניצחון על אחת המועמדות הבולטות לזכייה ביורוליג, הפועל הוכיחה שהיא מסוגלת להתמודד עם קבוצות הצמרת גם במשחקים שבהם המומנטום משתנה והלחץ גובר.

עבור דימיטריס איטודיס, היה זה גם ניצחון אישי: המאמן היווני גבר על ז'ליקו אוברדוביץ', המנטור שלו, שלצדו עבד במשך 13 שנים בפנאתינייקוס. עבור הקבוצה, זו הייתה הוכחה נוספת ליכולת שלה לצאת ממשחקים מורכבים עם ידה על העליונה, גם כשהיא נדרשת לקבל החלטות נכונות ברגעי ההכרעה.

גלריה שחקני הפועל ת"א באקסטזה ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

אחד הסיפורים המרכזיים של הערב היה אלייז'ה בראיינט. בתחילת הרבע השלישי הופיעו ליד שמו שתי נקודות בלבד, והפועל עדיין המתינה לתרומה ההתקפית שהיא רגילה לקבל מהשחקן שהפך לאחד ממנהיגיה. ככל שהמשחק התקדם וההגנות התהדקו, בראיינט מצא את הדרך להשפיע וסיים עם 14 נקודות, שישה ריבאונדים ושלושה אסיסטים. היכולת שלו להיכנס לעניינים גם בערב שלא נפתח כמתוכנן הייתה חשובה לא פחות מהמספרים עצמם.

את האופי של הפועל אפשר היה לראות היטב בדקות הסיום. כשנותרה דקה על השעון, האדומים הובילו 79:84, אבל התחושה הייתה שפנאתינייקוס עוד מסוגלת לגנוב את המשחק. הכדור היה בידיו של ואסיליה מיציץ', שעון ההתקפה הלך ואזל, והפועל הייתה זקוקה לסל כדי לעצור את המומנטום היווני. לא פעם בעבר, גם בעונה הנוכחית, ההתקפה האדומה התקשתה לייצר פתרונות ברגעים כאלה. הפעם מיציץ' לקח אחריות, קלע שלשה אדירה עם סיום שעון ההתקפה והעלה את הפועל ליתרון 79:87. הסל שבר את המומנטום של המארחת והעניק לאדומים מרווח נשימה יקר בדרך לניצחון.

"רוצה לברך את השחקנים שלי על קור הרוח". איטודיס ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

"אני רוצה לברך את השחקנים שלי על קור הרוח", אמר איטודיס בסיום. "היינו קרי רוח, קלענו זריקות גדולות ונשארנו ביחד. אמרנו שאם נשחק ביחד, נהיה בלתי עצירים". מיציץ' הוסיף: "זה ניצחון גדול. ידענו מול מי אנחנו עומדים. התמודדנו מול קבוצה שגם היא חדשה, אבל במידה רבה כבר התבססה בשנתיים האחרונות, ועם מאמן מצוין. ניסינו להראות את האופי שלנו ואני חושב שעשינו את זה היטב. המשחק הזה נהדר לביטחון שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד מכל משחק".

לצד בראיינט ומיציץ', שניים נוספים שזכו למחמאות היו זאק לידיי ואמיר קופי. לידיי הראה עד כמה הניסיון שלו יכול לסייע להפועל ברגעים שבהם המשחק מתחיל לחמוק מידיה. השלשה שלו בתחילת הרבע האחרון העלתה את האדומים ליתרון דו-ספרתי, וגם אחרי שפנאתינייקוס מחקה אותו, הוא המשיך לקחת אחריות, תרם רבות בהגנה וקלע סלים חשובים. הוא סיים כקלע המוביל של הפועל עם 17 נקודות, חמישה ריבאונדים ומאזן מושלם של שש משש מקו העונשין.

חתיכת ניסיון. לידיי ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

גם קופי זוכה להערכה. "הוא יהיה השחקן הכי טוב בקבוצה עד סוף העונה", אמרו עליו בהפועל. הפורוורד פתח את העונה באיחור בעקבות פציעה בתאומים, אך בשני המשחקים האחרונים כבר סיפק לאיטודיס סיבות טובות לסמוך עליו. אחרי שסיים עם 15 נקודות ושבעה ריבאונדים מול בשיקטאש, באתונה תרומתו התבטאה בעיקר בתזמון. כאשר פנאתינייקוס מחקה את היתרון והשלימה ריצת 0:11, קופי עצר את הסחף והחזיר את קבוצתו להוליך. בהמשך הוסיף גם חטיפה חשובה וסיים עם שבע נקודות.