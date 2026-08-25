הטלטלה הניהולית בהפועל ת"א בכדורסל הגיעה אתמול לשיאה עם סיום דרכו של המנכ"ל צחי רייכנשטיין ומינויו של אורן חסון במקומו. אלא שמאחורי רצף ההודעות הרשמי של המועדון הסתתר מהלך מתוכנן, שבמועדון ובסביבתו כבר יש מי שמכנים אותו "שחמט" שנעשה על רייכנשטיין.

האירועים החלו זמן קצר לאחר שחסון מונה ליו"ר הפועל ת"א לפני כחודשיים. כבר עם כניסתו לתפקיד עלו סימני שאלה בנוגע לחלוקת הסמכויות בינו לבין רייכנשטיין, מאחר שהשניים היו אמורים לעסוק בתחומים חופפים. החשש ממאבק כוחות התממש במהרה, והיחסים ביניהם הלכו והידרדרו בעקבות מחלוקות מהותיות סביב אופן ניהול המועדון.

גלריה אורן חסון, צחי רייכנשטיין ועופר ינאי ( צילומים: עוז מועלם, הפועל ת"א )

זמן קצר לאחר מינויו יצא חסון לחופשה בת שלושה שבועות, שנקבעה מראש. אלא שגם בזמן ששהה בחו״ל המשבר בינו לבין רייכנשטיין המשיך להחריף, ובשלב מסוים שלח חסון למנכ"ל זימון לשימוע לפני פיטורים.

רייכנשטיין מצדו טען בפני הנהלת המועדון כי חסון לא הוסמך על ידי הדירקטוריון לשמש כיו"ר, ולכן אין בסמכותו לפטר אותו. לפי גורמים המעורים בפרטים, בעקבות הטענה הזאת המתינו במועדון לחזרתו של חסון לישראל לפני שהוציאו לפועל את המהלך הניהולי המלא.

השלב הראשון הגיע עם ההודעה על מינויו של סתיו שחם ליו"ר החדש במקומו של חסון. שחם, שכבר חבר בדירקטוריון הקבוצה למעלה משנה, קיבל מהבעלים עופר ינאי את המנדט ואת מלוא הסמכויות להוביל את המועדון. הוא מביא עמו ניסיון הן בעולם הספורט והן בעולם העסקי, ובהיררכיה החדשה הוא יהיה הסמכות הניהולית העליונה.

מינוי מפתיע. שחם ( צילום: פרטי )

בשלב הזה, כך מספרים גורמים במועדון, רייכנשטיין היה משוכנע כי הצליח לבלום את חסון ואף חשב שהוא ניצח במאבק הכוחות בין השניים. הזזתו של חסון מתפקיד היו"ר נתפסה מבחינתו כהכרעה במאבק שהתנהל ביניהם בשבועות האחרונים, אך בתוך פחות מיממה התברר כי מדובר רק בחלק הראשון של המהלך.

האכזבה מרייכנשטיין

שחם זימן את רייכנשטיין לשיחה, כאשר לפי גורמים המעורים בפרטים, המנכ"ל חשב שהוא מגיע לפגישת עבודה עם היו"ר החדש, שמינויו פורסם רק יום קודם לכן. במהלך הפגישה נמסר לו על סיום דרכו במועדון, ובהמשך הודיעה הפועל ת"א כי חסון ימונה למנכ"ל וייכנס לתפקיד באופן מיידי.

בכך הושלמה ההיררכיה הניהולית החדשה: שחם ישמש כיו"ר ויעמוד בראש המערכת, בעוד חסון יהיה אחראי לניהול השוטף של המועדון כמנכ"ל. למעשה, זה היה התפקיד שאליו יועד חסון מלכתחילה, אך כל עוד רייכנשטיין החזיק בו לא ניתן היה לבצע את המינוי. רק לאחר סיום דרכו התפנתה העמדה עבור חסון.

היררכיה ניהולית החדשה. ינאי ( צילום: עוז מועלם )

במועדון מסבירים כי מאחורי ההחלטה להיפרד מרייכנשטיין עומדת אכזבה גדולה מתפקודו. גורמים בהפועל מטילים עליו את האחריות למצב בכמה תחומים מרכזיים, ובהם השפל במכירת המינויים, מצב הספונסרים והמיתוג של המועדון.

אחד הנתונים המדאיגים מבחינת המועדון הוא מספר המינויים שחודשו לקראת העונה הקרובה. רק כ־1,400 אוהדים חידשו את המינוי שלהם להיכל קבוצת שלמה, המספר הנמוך ביותר מאז התקופה שבה אירחה הקבוצה את משחקיה בהדר יוסף. זאת למרות החזרה לאולם הביתי לאחר שבעונה שעברה אירחו האדומים בהיכל מנורה מבטחים, מהלך שהוביל למחאה גדולה בקרב חלק מהאוהדים.