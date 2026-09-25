"זו יריבה שהיינו צריכים לנצח", אמרו במכבי ת"א לאחר ההפסד אתמול (חמישי) 84:74 מול וילרבאן במסגרת מחזור הפתיחה של היורוליג.
שלושת השחקנים היחידים שהגיעו למשחק הזה במכבי היו אלה ג'יילן הורד שסיים עם 15 נקודות ו-6 ריבאונדים, רומן סורקין (13 נקודות ו-5 ריבאונדים) וים מדר שבהופעת הבכורה שלו במדים הצהובים ביורוליג רשם 13 נקודות ו-8 אסיסטים. גם ג׳ימי קלארק, שנרשם בסגל לאחר שחזר מפציעה, עלה במחצית השנייה והצליח להחזיר את קבוצתו לתמונת המשחק כשב-13 דקות רשם 9 נקודות ו-6 אסיסטים.
מי שנראה לא מפוקס בכלל היה זה איפה לונדברג, שאמור היה לקחת את המושכות, בטח במשחק כזה, אבל הציג ערב חלש במיוחד עם 5 נקודות בלבד ב-22 דקות וגם יצא לקראת הסיום בחמש עבירות. אכזבה נרשמה גם מקיטון וואלאס שבהופעת הבכורה שלו באירופה ב-12 דקות רשם 2 נקודות, אבל מעבר לסטטיסטיקה היה נראה מאוד לא מרוכז וכפה את עצמו על מהלכים מיותרים.
"משחק לא טוב שלנו", אמר עודד קטש בסיום. "ידענו שאנחנו הולכים לשחק מול קבוצה שיש לה אגרסיביות ואתלטיות ולא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית, היינו מאוד מבולבלים התקפית. בחצי השני עשינו את ההתאמות אבל לא היינו רגועים, וזה שיבש את התוכנית ההגנתית שלנו. יש כמה שחקנים שיצטרכו להיכנס לשיטה, ייקח לנו זמן איתם. אין לנו הרבה זמן, כבר בשבוע הבא יש לנו 3 משחקים, צריך מהר ללמוד מזה ולהישאר עם הראש למעלה".
אז כאמור, לצהובים אין הרבה זמן להתעכב על ההפסד הזה מאחר וכבר היום (שישי) יחזרו ארצה לקראת שבוע משחקים עמוס. ביום ראשון יפגשו עירוני קריית אתא במסגרת רבע גמר גביע ווינר ולאחר מכן יצאו לשבוע כפול ביורוליג מול בשיקטאש ופנאתינייקוס.