מי שנראה לא מפוקס בכלל היה זה איפה לונדברג, שאמור היה לקחת את המושכות, בטח במשחק כזה, אבל הציג ערב חלש במיוחד עם 5 נקודות בלבד ב-22 דקות וגם יצא לקראת הסיום בחמש עבירות. אכזבה נרשמה גם מקיטון וואלאס שבהופעת הבכורה שלו באירופה ב-12 דקות רשם 2 נקודות, אבל מעבר לסטטיסטיקה היה נראה מאוד לא מרוכז וכפה את עצמו על מהלכים מיותרים.