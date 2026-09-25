אכזבה גדולה בהפועל ת"א אחרי ההפסד הדרמטי אתמול (חמישי) 86:84 לבאיירן מינכן במשחק ה"ביתי" שנערך בסופיה במחזור הפתיחה ביורוליג. אחרי התבוסה בדרבי והתקווה לפתוח את העונה האירופית ברגל ימין, אך נראו רע במרבית שלבי המשחק ופספסו הזדמנות לצאת בכל זאת עם הניצחון כשהחטיאו שוב ושוב בחצי הדקה האחרונה.

שחקניו של דמיטריס איטודיס כבר פיגרו ב-18 הפרש ברבע האחרון אך התעוררות של אנטוניו בלייקני הובילה לריצת 4:23 שהחזירה אותם למשחק ואף קבעה מהפך, אלא שברגעי ההכרעה, כאמור, הם פישלו ונשארו בלי הניצחון. שלשה של יוהאנס פויגטמן 33 שניות לסיום החזירה לגרמנים את היתרון בעוד אלייז'ה בראיינט ו-ואסיליה מיציץ' החטיאו מחוץ לקשת אחרי מספר ריבאונדים בהתקפה של האדומים.

גלריה היה מתחת לרמתו. אלייז'ה בראיינט ( צילום: הפועל IBI ת"א )

בהפועל ציפו לפתיחת עונה טובה יותר בעיקר בגלל ההמשכיות. השלד מהשנה שעברה נשאר ומרבית השחקנים כבר מכירים את איטודיס וגם אחד את השני, כך שחבלי הקליטה אמורים להיות קצרים יותר. אלא שבמשך חלקים ארוכים במשחק אתמול דווקא השחקנים המוכרים התקשו לספק יציבות. בראיינט היה רחוק משיאו, בלייקני התקשה להיכנס לעניינים בשלושת הרבעים הראשונים ומיציץ' ספג עבירה רביעית כשנותרו שש דקות לסיום הרבע השלישי.

עם זאת, כשהיתרון של באיירן כבר עלה ל-18 הפרש, אותם שחקנים שהתקשו החזירו את הקבוצה למשחק. מיציץ' לקח אחריות ולמרות בעיית העבירות שלו הוביל את תחילת הקאמבק. בהמשך בלייקני השתלט עם 9 נקודות משלו שסייעו למחוק את הפער ולהעלות את קבוצתו ליתרון אבל ההתעוררות הייתה מאוחרת מדי.

"זה הפסד שנצטרך ללמוד ממנו", אמר איטודיס בסיום, "פיגרנו ב-18 אבל היה לנו צ'אנס לנצח. אנחנו מאוכזבים מהתוצאה. הם עשו פעולות גדולות בסוף ולנו היה קצת בעיות תקשורת עם השחקנים החדשים. היורוליג זה מרתון, כל הקבוצות טובות. אנחנו צריכים להראות אופי".

שוב, שחקן של הפועל בילה בזמן שהקבוצה הפסידה

במקביל להפסד, שוב יש בהפועל ת״א סיפור מחוץ למגרש. אחרי הסיפור סביב בראיינט והתמונות מהמספרה בזמן הדרבי , הפעם היה זה יפתח זיו שנצפה בחתונה בזמן שחבריו שיחקו. הגארד הגיע אמש לחתונה של הדוגמנית והשחקנית עומר נודלמן לצד אשתו השחקנית קים אור אזולאי.

בהפועל אישרו? יפתח זיו ואשתו קים אור אזולאי ( צילום מסך )