הצרות במכבי ת"א לא נגמרות. מעבר לתסכול הרב אחרי ההפסד הכואב והדרמטי אתמול (שלישי) לאולימפיאקוס, הקבוצה מתמודדת בימים אלה עם בעיה נוספת הנוגעת למצבת הזרים שלה, בעקבות פציעתו של איפה לונדברג. הצהובים הודיעו אתמול שהגארד הדני יעבור ניתוח בברכו הימנית, ושלאחר ההליך יימסר עדכון בהתאם למסקנות הצוות הרפואי. על פי ההערכות, לונדברג לא צפוי לחזור לשחק לפחות עד חודש מרץ.

כזכור, לונדברג נפצע ב-20 באוקטובר באימון הקבוצה ואובחן עם קרע חלקי בגיד הארבע-ראשי ברגל שמאל. ההערכה הראשונית הייתה שייעדר בין שישה לשמונה שבועות, אלא שכעת, אחרי שכבר נעדר כחודש, התברר כי הוא סובל מפציעה נוספת, ושתקופת ההחלמה תהיה ארוכה יותר באופן משמעותי.

גלריה ייעדר לפחות עד מרץ. איפה לונדברג ( צילום: ספי מגריזו, מכבי ת"א )

מעבר להשלכות המקצועיות של הפציעה, במכבי מתמודדים גם עם בעיה בכל הנוגע לרישומו של לונדברג בליגה הישראלית. הגארד נרשם בתחילת העונה באיגוד הכדורסל, אך בפועל לא נכלל בסגל הקבוצה באף אחד ממשחקי ליגת העל. נכון להיום, לצהובים יש שמונה זרים הרשומים באיגוד, המספר המקסימלי המותר כך שכדי לרשום שחקן זר נוסף, דוגמת קמאר בולדווין, שערך אתמול את הופעת הבכורה שלו במדים הצהובים מול אולימפיאקוס, הם ייאלצו לגרוע את אחד הזרים הקיימים.

אלא שגריעתו של לונדברג תוביל לכך שמכבי לא תוכל לרשום אותו מחדש בליגה עד לסיום העונה, גם אם יחלים ויהיה כשיר לשחק בשלבים המכריעים שלה.

לאור הנסיבות, במכבי פנו למינהלת הליגה בבקשה שלא להחשיב את רישומו של לונדברג במכסת הזרים, בטענה שהשחקן כלל לא נרשם למשחק בליגה העונה. המינהלת העבירה מכתב לאיגוד הכדורסל ובו המלצה להיענות לבקשת הצהובים, בין היתר לאור מקרה דומה שהתרחש בתחילת העונה בעירוני קריית אתא, אז אושרה בקשה בנוגע לאחד משחקניה הזרים.

פלונטר סביב הרישום שלו במקום לונדברג. קמאר בולדווין ( צילום: האתר הרשמי של מכבי ת"א )

למרות המלצת המינהלת, באיגוד הכדורסל השיבו בשלילה לבקשת מכבי, לאחר שהיועץ המשפטי של האיגוד לא אישר את המהלך. בעקבות זאת, הצהובים הגישו ערעור על ההחלטה וכעת ממתינים להכרעה הסופית בנושא.