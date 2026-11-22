המשחק בין מכבי ת"א להפועל חולון אתמול (שבת) אמור היה להיות מבחן מציאות עבור שתי קבוצות שנמצאות בצומת דרכים. עבור הצהובים, שהגיעו אחרי שלושה הפסדי ליגה רצופים ושבוע כפול מתסכל ביורוליג, זו הייתה הזדמנות לעצור את הסחף. עבור הסגולים, המשחק היה אמור להראות המשכיות בדפוס השינוי אחרי הבכורה המוצלחת של שמוליק ברנר על הקווים. בסיום, לוח התוצאות הראה 58:93 חד-צדדי למכבי, ובעיקר הציג פערים עצומים.

אצל הצהובים, הערב הזה הרגיש כמו שחרור לחץ בדיוק בזמן לקראת משחק היורוליג נגד באיירן מינכן בשלישי. עודד קטש קיבל בדיוק את מה שהיה חסר לו בשבוע האחרון: אגרסיביות בהגנה (12 חטיפות ושליטה מוחלטת בצבע), עומק יוצא דופן מהספסל שייצר 53 נקודות ואיפשר חלוקת דקות מאוזנת בלי שאף שחקן עובר את רף 23 הדקות, ובעיקר את החזרה המרשימה של גור לביא, שנראה חד ונמרץ עם 8 נקודות ב-15 דקות אחרי הפציעה.

גלריה מכבי ת"א חזרה לנצח בליגה. ים מדר ( צילום: עוז מועלם )

חזר אחרי היעדרות ממושכת. גור לביא מול נתנאל ארצי ( צילום: עוז מועלם )

קטש סיכם בסיום: "זה ניצחון חשוב אחרי השבוע שעברנו והמצב שלנו בליגה. עשינו את זה בדרך הנכונה. התקפית זה לא היה הכי יפה, אבל ניקח את זה. אני שמח שגור בריא, רק שיישאר ככה. הוא אדיר מהיום שהגיע למכבי והיינו חסרים אותו". המאמן גם התייחס לקשיים בליגה ולמצב הסגל לקראת המשך העונה: "הנתון החריג היה השנתיים האחרונות שבהן כמעט לא הפסדנו בליגה למרות העומס. אנחנו עומדים בפני מציאות אחרת וזה לא הולך להיות קל. לגבי קמאר בולדווין, הוא רק הצטרף ומנסה ללמוד כמה שיותר מהר. סיימנו את מכסת הזרים, אז החלטנו לא לעשות שינוי נכון לעכשיו".

רומן סורקין: "הפסדנו כמה משחקים, וכמובן שאנחנו לא רגילים לזה בשנים האחרונות, אז זה יצר מצב קצת לא נעים. אבל הליגה עוד ארוכה, אנחנו צריכים להתאושש ולנצח במשחקים הבאים. השתפרנו משבוע לשבוע, באנו בגישה הנכונה והשגנו את התוצאה שהיינו צריכים". לקראת המפגש עם הגרמנים והאקס רוקאס יוקובאיטיס: "כיף תמיד לראות את רוקאס, אבל אנחנו מתרכזים בעצמנו וצריכים להשיג את הניצחונות האלה ביורוליג".

חולון צפויה לערוך שינויים בסגל

מנגד, בחולון ירדו למאזן 5:2 ויצאו מהמשחק עם הרבה שאלות. ההפסד הכואב לא נבע רק מפערי רמות, אלא מקריסה התקפית שקשה להסביר, ובראשה ערב קליעה חריג של 2 מ-35 מחוץ לקשת (5.7% בלבד), כולל 0 מ-9 של לסטר מדפורד. הסגולים נתקעו על 11 דקות ו-55 שניות בין הרבע הראשון לשני ללא נקודה, ספגו ריצת 24:0 ואיבדו 12 כדורים באותו פרק זמן. בתוך הערב הקשה הזה, הדאבל-דאבל המרשים של אדאמה סאנוגו (27 נקודות ו-13 ריבאונדים) נותר נקודת האור היחידה.

היחיד שתיפקד בחולון. אדאמה סאנוגו ( צילום: עוז מועלם )

ברנר לא ניסה לייפות את המציאות בסיום והודה כי הקבוצה זקוקה לחיזוק משמעותי: "כמו שלא היינו באופוריה אחרי העמק, לא נהיה בדיכאון עכשיו. לא הייתי מעולם חלק מתצוגה של 2 מ-35 לשלוש. הגענו לזריקות טובות ולא קלענו, ובאיזשהו שלב זה היה קשה מדי בשבילנו. בפן של הקשיחות אני מצפה ליותר, והמשימה שלנו היא להבין מי יכול להיות חלק מהפתרון ומי לא מספיק חזק מנטלית. אנחנו חסרים גארדים ויוצרים, ובפן הכישרון אנחנו צריכים עזרה. זה לא מספיק טוב, בטח נגד קבוצה כמו מכבי".