ניצחון דרמטי שני ברציפות להפועל ראשל"צ. אלופת ליגת העל לנשים גברה הערב (ראשון) בחוץ 76:77 לאחר הארכה על הפועל פ"ת, במשחק שפתח את המחזור השלישי.
ראשל"צ הוליכה לאורך 5 דקות בלבד לאורך כל ההתמודדות ושרדה דרמה גדולה בסיום. 9 שניות לסיום ההארכה, ביתרון 76:77, עדן ציפל איבדה את הכדור. פ"ת יצאה להתקפה אחרונה, אך אותה ציפל חטפה את הכדור וסידרה לאלופה ניצחון שלישי ברציפות.
לראשל"צ: יינג 21, בולדירובה 19, ג'פרסון 14, ציפל 12, שטקילרו 6, גרזון 3. לפ"ת: טיילור 25, אסינדה 15, ניקיטינאיטה 14, דיין 8, ושדי 6, קלהון 4, כהן 3, קסטן 1.
מחר (19:00) יושלם המחזור השלישי: מכבי חיפה - מכבי אשדוד, אליצור חולון - מכבי ר"ג, מכבי כרמיאל - אליצור רמלה, בני יהודה - הפועל לב ירושלים.