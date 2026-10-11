ניצחון דרמטי שני ברציפות להפועל ראשל"צ. אלופת ליגת העל לנשים גברה הערב (ראשון) בחוץ 76:77 לאחר הארכה על הפועל פ"ת, במשחק שפתח את המחזור השלישי.

ניצחון דרמטי שני ברציפות להפועל ראשל"צ. אלופת ליגת העל לנשים גברה הערב (ראשון) בחוץ 76:77 לאחר הארכה על הפועל פ"ת, במשחק שפתח את המחזור השלישי.

ניצחון דרמטי שני ברציפות להפועל ראשל"צ. אלופת ליגת העל לנשים גברה הערב (ראשון) בחוץ 76:77 לאחר הארכה על הפועל פ"ת, במשחק שפתח את המחזור השלישי.