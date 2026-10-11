ניצחון דרמטי שני ברציפות להפועל ראשל"צ. אלופת ליגת העל לנשים גברה הערב (ראשון) בחוץ 76:77 לאחר הארכה על הפועל פ"ת, במשחק שפתח את המחזור השלישי.
ראשל"צ הוליכה לאורך 5 דקות בלבד לאורך כל ההתמודדות ושרדה דרמה גדולה בסיום. 9 שניות לסיום ההארכה, ביתרון 76:77, עדן ציפל איבדה את הכדור. פ"ת יצאה להתקפה אחרונה, אך אותה ציפל חטפה את הכדור וסידרה לאלופה ניצחון שלישי ברציפות.
כהן מול ציפלכהן מול ציפל
כהן מול ציפל, הערב בפ"ת
(צילום: עודד קרני, מינהלת ליגת העל לנשים)
לראשל"צ: יינג 21, בולדירובה 19, ג'פרסון 14, ציפל 12, שטקילרו 6, גרזון 3. לפ"ת: טיילור 25, אסינדה 15, ניקיטינאיטה 14, דיין 8, ושדי 6, קלהון 4, כהן 3, קסטן 1.
מחר (19:00) יושלם המחזור השלישי: מכבי חיפה - מכבי אשדוד, אליצור חולון - מכבי ר"ג, מכבי כרמיאל - אליצור רמלה, בני יהודה - הפועל לב ירושלים.