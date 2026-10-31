מכבי ת״א והפועל ת״א יעלו הערב (20:55) לפרקט בהיכל מנורה מבטחים לדרבי הליגה הראשון של העונה, כשכל אחת מגיעה עם מטען שונה. הצהובים מגיעים כשהם בעיצומו של משבר עמוק אחרי שבעה הפסדים בתשעת משחקי היורוליג, בעוד האדומים מגיעים אחרי ההפסד 97:83 בדובאי שלשום שקטע רצף של ארבעה ניצחונות ביורוליג.
קטש זקוק לניצחון כמו אוויר לנשימה. אחרי פתיחת העונה המאכזבת ביורוליג, ניצחון על היריבה העירונית יכול לתת למאמן מכבי ת"א ושחקניו קצת שקט, להחזיר את הביטחון ואולי להיות תחילתה של דרך חדשה. הפסד נוסף, בטח בדרבי ביתי, עלול להעמיק את האווירה המשברית במועדון.
מנגד, דימיטריס איטודיס והפועל ת"א צריכים להראות שההפסד בדובאי היה מעידה בלבד. אחרי שספגו 97 נקודות וקיבלו תפוקה דלה ממספר שחקנים מרכזיים, הם יצטרכו להביא הגנה אחרת מול היריבה המושבעת. העובדה שהפועל ת״א משחקת בסגל שונה לחלוטין בליגה לעומת אירופה, הופך את הדרבי לאתגר מורכב עבור המאמן היווני, בטח כשהשחקנים הישראלים כלל לא העבירו את ארבעת הימים האחרונים עם יתר הקבוצה. ולמי שחיפש בשורה: תמיר בלאט ייכלל לראשונה בסגל הפועל ת"א.
הדרבי הערב יהיה הראשון מתוך שלושה בתוך 12 ימים. ב-9 בנובמבר ייפגשו השתיים בגמר גביע ווינר, וב־12 בנובמבר במסגרת היורוליג.