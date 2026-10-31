מכבי ת״א והפועל ת״א יעלו הערב (20:55) לפרקט בהיכל מנורה מבטחים לדרבי הליגה הראשון של העונה, כשכל אחת מגיעה עם מטען שונה. הצהובים מגיעים כשהם בעיצומו של משבר עמוק אחרי שבעה הפסדים בתשעת משחקי היורוליג, בעוד האדומים מגיעים אחרי ההפסד 97:83 בדובאי שלשום שקטע רצף של ארבעה ניצחונות ביורוליג.

מכבי ת״א והפועל ת״א יעלו הערב (20:55) לפרקט בהיכל מנורה מבטחים לדרבי הליגה הראשון של העונה, כשכל אחת מגיעה עם מטען שונה. הצהובים מגיעים כשהם בעיצומו של משבר עמוק אחרי שבעה הפסדים בתשעת משחקי היורוליג, בעוד האדומים מגיעים אחרי ההפסד 97:83 בדובאי שלשום שקטע רצף של ארבעה ניצחונות ביורוליג.

מכבי ת״א והפועל ת״א יעלו הערב (20:55) לפרקט בהיכל מנורה מבטחים לדרבי הליגה הראשון של העונה, כשכל אחת מגיעה עם מטען שונה. הצהובים מגיעים כשהם בעיצומו של משבר עמוק אחרי שבעה הפסדים בתשעת משחקי היורוליג, בעוד האדומים מגיעים אחרי ההפסד 97:83 בדובאי שלשום שקטע רצף של ארבעה ניצחונות ביורוליג.

קטש זקוק לניצחון כמו אוויר לנשימה. אחרי פתיחת העונה המאכזבת ביורוליג, ניצחון על היריבה העירונית יכול לתת למאמן מכבי ת"א ושחקניו קצת שקט, להחזיר את הביטחון ואולי להיות תחילתה של דרך חדשה. הפסד נוסף, בטח בדרבי ביתי, עלול להעמיק את האווירה המשברית במועדון.

קטש זקוק לניצחון כמו אוויר לנשימה. אחרי פתיחת העונה המאכזבת ביורוליג, ניצחון על היריבה העירונית יכול לתת למאמן מכבי ת"א ושחקניו קצת שקט, להחזיר את הביטחון ואולי להיות תחילתה של דרך חדשה. הפסד נוסף, בטח בדרבי ביתי, עלול להעמיק את האווירה המשברית במועדון.

קטש זקוק לניצחון כמו אוויר לנשימה. אחרי פתיחת העונה המאכזבת ביורוליג, ניצחון על היריבה העירונית יכול לתת למאמן מכבי ת"א ושחקניו קצת שקט, להחזיר את הביטחון ואולי להיות תחילתה של דרך חדשה. הפסד נוסף, בטח בדרבי ביתי, עלול להעמיק את האווירה המשברית במועדון.