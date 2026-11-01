מכבי עירוני ר"ג פתחה את העונה עם שלושה הפסדים רצופים. רק שמאז המומנטום השתנה לגמרי. הערב (ראשון) היא השיגה ניצחון שלישי ברציפות, 57:65 על מכבי כרמיאל בית הכרם במסגרת המחזור השישי בליגת העל לנשים.
קלעו לר"ג: ראנג' 15, פרסלי 12, קארש 11, וויליאמס 9, וולפנברגר 8, יורקביצ'וס 7, קסנטיני 3. לכרמיאל: ביינס 28, גולטקין 11, לואיס 9, נשר 5, ווטסון וטוויטו 2 כ"א.
אליצור חולון הביסה 67:87 את בנות פ"ת. לחולון: קרי 18, אוסאו 17, אטקינסון 16, לב 15, רוטברג וקניץ 8 כ"א, אלמליח 5. לפ"ת: קלהון וניקיטינאיטה 14 כ"א, אלן וטיילור 11 כ"א, דיין 9, כהן 5, ושדי 3.
* שלב שמינית גמר גביע המדינה לנשים (17 בדצמבר) יפגיש את מכבי אשדוד עם אליצור חולון ואת הפועל לב ירושלים עם מכבי כרמיאל בית הכרם.
משחקי רבע גמר: בני יהודה - מכבי ר"ג בנות פ"ת - אליצור רמלה מכבי אשדוד/אליצור חולון - מכבי חיפה הפועל לב ירושלים/מכבי כרמיאל בית הכרם - הפועל ראשל"צ