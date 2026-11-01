מכבי עירוני ר"ג פתחה את העונה עם שלושה הפסדים רצופים. רק שמאז המומנטום השתנה לגמרי. הערב (ראשון) היא השיגה ניצחון שלישי ברציפות, 57:65 על מכבי כרמיאל בית הכרם במסגרת המחזור השישי בליגת העל לנשים.