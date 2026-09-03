אחרי קיץ סוער, שכלל שינויים בבעלות הקבוצה, וגם החתמות מסקרנות - בראשן ים מדר - מכבי ת"א ערכה הערב (חמישי) את משחק ההכנה הראשון שלה לעונת 2026/27, ונחלה הפסד. הצהובים נוצחו 86:84 בידי בני הרצליה, במשחק שבו הוליכו כבר ב-17 הפרש, אך ראו את היריבה מוחקת את הפער במחצית השנייה, בדרך לניצחון.

צריך לציין שהדאבליסטית לא שיתפה את רומן סורקין, שזכה למנוחה אחרי חלון הנבחרות, כשגם איפה לונדברג וג'ימי קלארק הפצוע לא שותפו (אחיו של קלארק, טי. ג'יי, שמתאמן עם הקבוצה, שותף לשבע דקות). ג'יילן הורד שיחק כשלוש דקות בלבד.

גלריה קיטון וואלאס ( צילום: ספי מגריזו, האתר הרשמי של מכבי ת"א )

מכבי ת"א החלה את המשחק בצורה טובה והוליכה 17:23 בסיום הרבע הראשון. ברבע השני שחקניו של קטש השתלטו על המשחק וברחו ליתרון דו-ספרתי, שבשיא עמד על 17 הפרש. במחצית התוצאה הייתה 38:53 לצהובים. ברבע השלישי הקבוצה של יהוא אורלנד מזערה נזקים, וברבע הרביעי רק הרצליה הייתה על המגרש, בדרך להשלמת הקאמבק.

הצהובים קיבלו הופעה טובה מקיטון וואלאס, שסיים עם 20 נקודות, כשגם בונזי קולסון בלט עם 15. מדר, בהופעתו הראשונה בצהוב, שיחק 16 דקות וסיים עם 7 נקודות ושני אסיסטים. את הרצליה הוביל די.ג'יי ברוטון עם 16 נקודות. זאק בראיינט, דסטי האנאס וניית'ן נייט הוסיפו 13 נקודות כ"א.

קלע 15 בבכורה המחודשת בצהוב. בונזי קולסון ( צילום: ספי מגריזו, האתר הרשמי של מכבי ת"א )

ארמנדו בייקוט ( צילום: ספי מגריזו, האתר הרשמי של מכבי ת"א )

שיין האנטר ( צילום: ספי מגריזו, האתר הרשמי של מכבי ת"א )

קלעו למכבי ת"א: קיטון וואלאס 20 נקודות, בונזי קולסון 15, ארמנדו בייקוט 9 ו-8 ריבאונדים, וויל ריימן 8, ים מדר ואושיי בריסט 7 כ"א, ג'ון דיברתולומיאו ועמית עבו 6 כ"א, שיין האנטר 4, טי.ג'יי קלארק 2.