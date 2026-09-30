בהפועל ירושלים מרוצים אחרי ה-73:94 המשכנע והמרשים על רוסטוק במשחק הראשון שלה העונה ביורוקאפ שאותו היא "אירחה" בבלגרד. הקבוצה של סשה אוברדוביץ' הוכיחה שיש לה המון כוח אש גם בלי ג'ארד באטלר הפצוע ולורנזו בראון, שעדיין לא נרשם, וסיפקה הצהרת כוונות ברורה לגבי מטרותיה במפעל.

עוד במשחקי גביע ווינר קיבלנו טעימה מקני לופטון ג'וניור והיכולות שלו. אתמול הפורוורד סיים עם דאבל דאבל של 22 נקודות ו-10 ריבאונדים. זה היה משחקו הראשון הרשמי של לופטון ג'וניור באירופה, וההתאקלמות המהירה שלו היא דבר מצוין עבור הירושלמים.

הצהרת כוונות. שחקני הפועל ירושלים ( צילום: מדיה, הפועל "מידטאון" ירושלים )

לצידו של לופטון, מי שלקח את המושכות בקו האחורי היה ג'יילין סמית', שהציג משחק נהדר משלו עם 20 נקודות ו-7 אסיסטים, תוך כדי הוא מנהל את הקצב בקור רוח יחד עם שייק מילטון שתרם 14 נקודות ו-6 אסיסטים משלו. ירושלים הניעה את הכדור נהדר בדרך ל-24 אסיסטים וקלעה באחוזים נהדרים מחוץ לקשת (44.4%), מה שהקל משמעותית על הסגל החסר של אוברדוביץ'. המאמן הסרבי החליט שבראון, שנחת רק בשבת, זקוק לעוד זמן עם הקבוצה, ולכן הרכז לא נכלל בסגל.

מי שפחות הורגשו הפעם היו השחקנים הישראלים. אוברדוביץ' ניסה לשלב אותם ברוטציות כאלה ואחרות, אך נראה שיובל זוסמן עדיין מהוסס אחרי הפציעה שלו, נמרוד לוי הסתבך בעבירות מוקדמות (למרות שלשה שסגרה את הסיפור ברבע האחרון) ולא הרבה לשחק במחצית השנייה, איתן בורג לא מצא את הטבעת ורועי הובר קיבל רק ארבע דקות.

"אני שמח על הניצחון ומאמין שזאת התחלה נהדרת עבורנו", אמר אוברדוביץ' בסיום. "נמשיך לעבוד על תוכנית המשחק שלנו, הניצחון הזה חשוב עבורנו. במחצית הראשונה היינו קצת מרושלים בהגנה, היו לנו טעויות טקטיות שאפשרו להם לקלוע. יחד עם זאת, לא היו לנו בעיות בהתקפה. אין הרבה להוסיף. עכשיו חושבים על היריבה הבאה".