נבחרת ישראל נעלה את חלון אוגוסט במוקדמות אליפות העולם עם עוד הפסד - 85:70 לנבחרת לטביה ומאזן עגום (6:2). הסיכויים להעפיל לאליפות העולם אחרי ההפסד לפולין בחמישי הפכו לקלושים, אבל באין לחץ התקווה הייתה לתצוגת כדורסל טובה יותר. החבורה של אריאל בית הלחמי אמנם הייתה במשחק עד סוף הרבע השני, ואף הוליכה, אבל לאחר מכן נאלצה לרדוף אחרי היריבה ללא הצלחה.

בתמונה הגדולה, הסיפור של צמד חלונות הקיץ היה סביב אי הגעתם של שחקנים רבים ובכירים, כולל דני אבדיה ובן שרף, שלא קיבלו שחרור מקבוצותיהם ב-NBA, זאת לעומת שחקנים אחרים בנבחרות שונות שכן לקחו חלק בחלונות.

גלריה "אין לי תירוצים". סורקין ( צילום: FIBA )

ביממה האחרונה נגרעו מהסגל תמיר בלאט ואדם אריאל הפצועים, ואז רפי מנקו, שמצפה בימים הקרובים ללידה של אשתו, הקדים את טיסתו - כך שהתחושה שנותרה עוד לפני העלייה על הפרקט היא שהנבחרת לא נמצאת בעדיפות העליונה של השחקנים, בניגוד לנבחרות אחרות ביבשת.

כל זה שם בסימן שאלה את שני החלונות הבאים בנובמבר ובפברואר, שיהיו לפרוטוקול בלבד. הפעם, מלכתחילה ולא כברירת מחדל, יגיעו שחקנים שלא זוכים לדקות רבות בקבוצותיהם, משום שהשחקנים הבכירים יהיו ביורוליג - הן במכבי ת"א והן בהפועל ת"א. אם קאדין קרינגטון לא ישוחרר מקבוצתו החדשה, הפועל ת"א, החלון הזה היה האחרון שלו כמתאזרח בנבחרת, כשהשאיפה בקמפיין יורובאסקט 2029 היא שהמשבצת תאויש על ידי דני וולף.

"צריכים את כולם איתנו". בית הלחמי ( צילום: אתר FIBA )

על הקווים, אריאל בית הלחמי מסיים את חוזהו באיגוד בחודש פברואר- כאשר התוצאות האחרונות צפויות להשפיע על ההחלטה בכל הנוגע לעתידו. בית הלחמי, לפי גורמים באיגוד, מונה לתפקיד בעיקר בזכות צמד הזכיות שלו עם נבחרת העתודה ב-2018 ו-2019 והקשרים הקרובים עם השחקנים שעלו לבוגרים. יחד עם זאת, במבחן התוצאה, ההישג הכי גדול של הנבחרת תחתיו - גם כשאבדיה לקח בה חלק - הוא העפלה לשמינית הגמר ביורובאסקט, שכזכור נגמרה בהתרסקות מול יוון.

"צריכים את כולם איתנו"

"אני חושב שאין לנו את הפריבילגיה להופיע בלי השחקנים הבולטים שלנו", אמר בית הלחמי בסיום. "היינו חסרים לא מעט שחקנים, וזה משפיע. כל חלון הופיעו שחקנים אחרים וקשה להטמיע צורת משחק. לכדורסל הישראלי אין את האפשרות לזרוק משחקים, היינו צריכים את כולם איתנו. נבחרות אחרות רצות באותו סגל תקופה, לצערי אצלנו זה לא ככה".