מכת הפציעות אילצה את הפועל חולון להגיב במהירות: הפורוורד האמריקאי טי.ג'יי הוליפילד (31, 2.03 מ') חתם בחוזה זמני ויחזק את הסגל בתקופה הקרובה. השחקן ינחת היום (חמישי) בישראל, ולאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות יצטרף לאימוני הקבוצה.
הוליפילד מגיע אחרי עונה בליונירס מטייוואן, שם העמיד ממוצעים של 11.2 נקודות ו-8 ריבאונדים למשחק. קודם לכן שיחק במשך שנתיים ביאמאגאטה מהליגה היפנית השנייה (B2), ובה רשם 14 נקודות, 8 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-1.6 חטיפות בממוצע למשחק.
את דרכו המקצוענית באירופה החל בקארו מפינלנד, משם עבר לאולדנבורג הגרמנית, במדיה שיחק במשך שתי עונות ואף השתתף בליגת האלופות של פיב"א (BCL).
מאמן הקבוצה, פרדראג קרוניץ', התייחס לצירופו: "טי.ג'יי הוליפילד הוא שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הפנים. מדובר בשחקן קבוצתי עם הגנה חזקה, מוסר וריבאונדר טוב, עם יכולת קליעה טובה מטווח שתיים ושלוש".
המנהל המקצועי דניאל רביץ הוסיף: "טי.ג'יי הוא שחקן מנוסה וקבוצתי שיכול לשחק בשתי עמדות ה-4/5. הוא שחקן חכם שיכול לתרום מהניסיון שלו מהר. הוא גבוה ונייד, שומר טוב מאוד ובהתקפה יכול לשחק בפנים ובחוץ, יש לו קליעה טובה וגם יכולת מסירה. היינו חייבים להגיב מהר לשתי הפציעות האחרונות של הגבוהים הזרים, גרג וברנדון, ואנחנו מרוצים מאוד מהתוספת הזו לתקופה הקרובה".