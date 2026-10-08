מכת הפציעות אילצה את הפועל חולון להגיב במהירות: הפורוורד האמריקאי טי.ג'יי הוליפילד (31, 2.03 מ') חתם בחוזה זמני ויחזק את הסגל בתקופה הקרובה. השחקן ינחת היום (חמישי) בישראל, ולאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות יצטרף לאימוני הקבוצה.

מכת הפציעות אילצה את הפועל חולון להגיב במהירות: הפורוורד האמריקאי טי.ג'יי הוליפילד (31, 2.03 מ') חתם בחוזה זמני ויחזק את הסגל בתקופה הקרובה. השחקן ינחת היום (חמישי) בישראל, ולאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות יצטרף לאימוני הקבוצה.

מכת הפציעות אילצה את הפועל חולון להגיב במהירות: הפורוורד האמריקאי טי.ג'יי הוליפילד (31, 2.03 מ') חתם בחוזה זמני ויחזק את הסגל בתקופה הקרובה. השחקן ינחת היום (חמישי) בישראל, ולאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות יצטרף לאימוני הקבוצה.

הוליפילד מגיע אחרי עונה בליונירס מטייוואן, שם העמיד ממוצעים של 11.2 נקודות ו-8 ריבאונדים למשחק. קודם לכן שיחק במשך שנתיים ביאמאגאטה מהליגה היפנית השנייה (B2), ובה רשם 14 נקודות, 8 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-1.6 חטיפות בממוצע למשחק.

הוליפילד מגיע אחרי עונה בליונירס מטייוואן, שם העמיד ממוצעים של 11.2 נקודות ו-8 ריבאונדים למשחק. קודם לכן שיחק במשך שנתיים ביאמאגאטה מהליגה היפנית השנייה (B2), ובה רשם 14 נקודות, 8 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-1.6 חטיפות בממוצע למשחק.

הוליפילד מגיע אחרי עונה בליונירס מטייוואן, שם העמיד ממוצעים של 11.2 נקודות ו-8 ריבאונדים למשחק. קודם לכן שיחק במשך שנתיים ביאמאגאטה מהליגה היפנית השנייה (B2), ובה רשם 14 נקודות, 8 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-1.6 חטיפות בממוצע למשחק.

מאמן הקבוצה, פרדראג קרוניץ', התייחס לצירופו: "טי.ג'יי הוליפילד הוא שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הפנים. מדובר בשחקן קבוצתי עם הגנה חזקה, מוסר וריבאונדר טוב, עם יכולת קליעה טובה מטווח שתיים ושלוש".

מאמן הקבוצה, פרדראג קרוניץ', התייחס לצירופו: "טי.ג'יי הוליפילד הוא שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הפנים. מדובר בשחקן קבוצתי עם הגנה חזקה, מוסר וריבאונדר טוב, עם יכולת קליעה טובה מטווח שתיים ושלוש".

מאמן הקבוצה, פרדראג קרוניץ', התייחס לצירופו: "טי.ג'יי הוליפילד הוא שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הפנים. מדובר בשחקן קבוצתי עם הגנה חזקה, מוסר וריבאונדר טוב, עם יכולת קליעה טובה מטווח שתיים ושלוש".