ההפסד הדרמטי והמפתיע של מכבי ת"א 93:90 למכבי ראשל"צ אתמול (שבת) בבית מכבי ככל הנראה לא יישכח כל כך מהר. המארחת הצליחה לתפוס את הצהובים בדיוק בנקודה הכי פגיעה שלהם: פחות מ-48 שעות אחרי קרב יורוליג קשוח מול ריאל מדריד, עם עומס כבד, שחיקה, רוטציה קצרה, חסרונו של איפה לונדברג - ועם שפת גוף שהסגירה יותר מכל עד כמה המערכת מתוחה.

במשך דקות ארוכות נראה היה שמכבי לא התאוששה מהמשחק נגד ריאל. המארחת פתחה באנרגיות בשמיים, כפתה קצב גבוה ואגרסיבי, והימרה נכון על ההגנה שלה. מכבי מצידה נקלעה ליום קליעה רע מחוץ לקשת וניסתה בכוח לייצר דברים, מה שהוביל לאיבודי כדור ולמשחק ריצה של המארחים.

גלריה הפסד מפתיע. עודד קטש ( צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

"ידענו שזה לא הולך להיות קל, בטח בסיטואציה שאנחנו מגיעים, עם העייפות של הגארדים שלנו", הודה בסיום עודד קטש, שלא ניסה לייפות את המציאות. "התחלנו את המשחק טוב, אבל לפי התוכנית ההגנתית שלהם הם הימרו, ולא היינו ביום קליעה טוב. ניסינו לעשות דברים בכוח שגרמו לאיבודים. אנחנו יותר טובים ממה שהראינו".

בונזי קולסון לא הסתיר את התסכול: "זה הפסד קשה, אנחנו בתקופה קשה. אבל האנשים בחדר ההלבשה עדיין חיוביים וזה חשוב. אין סיבה להיכנס לפאניקה".

מעבר לנתונים היבשים ולערב הקליעה הלא טוב של הצהובים, הדרמה האמיתית הורגשה גם על הספסל. במהלך המשחק נרשמו חילופי דברים עזים וטונים גבוהים במיוחד בין וויל ריימן לג'יילן הורד, רגע שהיטיב לשקף את מפלס הלחץ והתסכול שאוחז בקבוצה.

קטש ניסה להרגיע את הרוחות סביב האירוע בסיום: "לא ראיתי מה היה בין ריימן להורד. זה גם עניין מנטלי, אנחנו סוחבים הרבה. ממה שאנחנו עוברים השנה לכל אחד יש סיבה להיות חסר סבלנות. כבר עכשיו אני בטוח שהם ניקו את הדברים ביניהם".

התעמת עם ריימן. הורד ( צילום: Miguel Ángel Polo )

כבר מחר הקבוצה תמריא לקראת שני משחקים ביורוליג, הראשון בשלישי מול הכוכב אדום בלגרד והשני מול פריז יומיים לאחר מכן. קטש התייחס לרכש שלא מגיע: "היו מחשבות כל הזמן לנסות ולראות אם אפשר לחזק, בטח אחרי הפציעה של לונדברג. יש כוונה רצינית להביא שחקן, אין לי תשובה כנה איפה המכשול. ממה שאני יודע יש מאמץ אמיתי להחתים. הוא צריך להתאים לתכונות שאנחנו צריכים. אני לא יודע מה עושות קבוצות אחרות, ואיך הן עשו את זה כל כך מהר, זה לא פשוט עבורנו. אני סומך על קלאודיו קולדבלה במאה אחוז".

אחד השמות שעלה על הפרק הוא של ג'מיר יאנג. במועדון שוקלים את האפשרות לצרף את הגארד האמריקאי כבר בימים הקרובים במטרה להרחיב את הרוטציה. שם נוסף שנמצא בפנקס המועמדים הוא של נמנייה נדוביץ' בן ה-35 ששיחק בעונה החולפת במונאקו ונחשב לשחקן חופשי. "אנחנו עוד נחווה ימים כאלה בליגה", סיכם המאמן לקראת האתגרים בסרביה ובצרפת. "העומס על הגארדים הוא גדול. גם אם נצרף שחקן, לא יודע אם זה יהיה רלוונטי לשבוע הכפול. נצלח את זה רק ביחד".

חגיגה הכתומה בבית מכבי. פרוינד מול בייקוט ( צילום: ליאור פורמן )

מנגד, הסיפור של ראשל"צ הוא בלתי נתפס בפני עצמו. רק שבוע קודם לכן הכתומים ספגו מכה קשה והתפרקו בהפסד 80:60 להפועל העמק, והיו עמוק בשרשרת הפסדים (שנמשכה עוד מגביע ווינר) שיכולה הייתה לעלות בכיסאו של המאמן גיא קפלן.