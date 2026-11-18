אחרי שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, הפועל ת"א הייתה צריכה קודם כול לחזור לנצח. אתמול (שלישי) היא השיגה את הניצחון הזה, 82:85 בחוץ על באסקוניה, ועלתה למאזן של שבעה ניצחונות וחמישה הפסדים. הדרך לשם הזכירה לדימיטריס איטודיס כמה עבודה עוד מחכה לו. גם מול האחרונה בטבלה נקלעה הקבוצה שלו לפיגור דו־ספרתי, ורק ברבע האחרון הצליחה לשמור כפי שקיוותה לעשות כבר מהפתיחה.

עוד לפני המשחק דיברו בהפועל על הצורך לעלות לפרקט באנרגיות גבוהות, לשפר את ההגנה ולשתף יותר את הכדור בהתקפה. אלא שכבר בתום הרבע הראשון היו לבאסקוניה 33 נקודות. האדומים אפשרו למארחת להיכנס לקצב ולצבור ביטחון, ושוב נאלצו להשקיע חלק גדול מהערב בניסיון לסגור את הפער. את השינוי שהגיע ברבע האחרון אפשר לראות גם במספרים. אחרי שקלעה 33 נקודות בעשר הדקות הראשונות, באסקוניה הוסיפה 49 בשלושים הדקות הבאות.

בלייקני ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

מי שתפס פיקוד בהתקפה של הפועל היה דווקא טאי אודיאסי. בערב שבו האדומים שוב התקשו לייצר יציבות, הסנטר סיים כקלע המוביל שלהם עם 16 נקודות, בלי להחטיא פעם אחת מהשדה. עבור איטודיס, החשיבות של התרומה הזאת חרגה מהשורה הסטטיסטית. אודיאסי הוריד חלק מהעומס מאלייז'ה בראיינט ומוואסיליה מיציץ', שניים מהשחקנים שאליהם הפועל פונה בדרך כלל כשהיא צריכה לחזור למשחק.

גם לבראיינט ולמיציץ' היה חלק משמעותי בניצחון. בראיינט קלע 15 נקודות, ומיציץ' הוסיף 14 ומסר שמונה אסיסטים. דן אוטורו תרם 12 נקודות והשלים ערב שבו שני הסנטרים של הפועל קלעו יחד 28. מי שהתקשה יותר היה אנטוניו בלייקני, שסיים עם שמונה נקודות וקלע רק שתיים משמונה הזריקות שלו לשלוש. בהפועל מצפים ממנו לתרומה התקפית גדולה יותר, וגם ליכולת עקבית יותר ממשחק למשחק.