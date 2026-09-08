הסתיימה הסאגה סביב מקס היידגר. בבוררות שנערכה היום (שלישי) בין הפועל ת"א לבני הרצליה, הוחלט כי השחקן יוכל לשחק בשורות האדומים, זאת למרות הסעיף בחוזהו אצל הקבוצה מהשרון, לפיו הוא יוכל להשתחרר רק לקבוצה בחו"ל. עוד נקבע, כי סגנית האלופה תפצה את הרצליה, ונקבע דיון נוסף בנוגע לסכום שישולם.