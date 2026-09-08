הסתיימה הסאגה סביב מקס היידגר. בבוררות שנערכה היום (שלישי) בין הפועל ת"א לבני הרצליה, הוחלט כי השחקן יוכל לשחק בשורות האדומים, זאת למרות הסעיף בחוזהו אצל הקבוצה מהשרון, לפיו הוא יוכל להשתחרר רק לקבוצה בחו"ל. עוד נקבע, כי סגנית האלופה תפצה את הרצליה, ונקבע דיון נוסף בנוגע לסכום שישולם.
היידגר שיחק בהרצליה בעונה שעברה והיה משחקניה הבולטים, כשיחד איתו היא הגיעה לגמר הגביע. בסוף חודש פברואר, עם תחילת מבצע שאגת הארי, היידגר ביקש לעזוב והושאל לבורגוס הספרדית, כשבחוזהו הוכנס סעיף לפיו הוא חוזר להרצליה בעונה שלאחר מכן, עם סעיף יציאה לאירופה בלבד.
בהפועל ת"א טענו כי עצם זה שהשחקן שיחק בבורגוס, משמעותו שהוא מימש את הסעיף ולכן יכול לשחק בכל קבוצה, אך בהרצליה טענו אחרת ואף ביקשו להוציא צו מניעה על החתמת השחקן בשורות האדומים.
ב-17 הופעותיו בליגה במדי הרצליה בעונה שעברה רשם היידגר ממוצעים של 15.2 נקודות למשחק לצד 3.1 אסיסטים ו-39.3 אחוז מ-3. בתשעת משחקיו בבורגוס ממוצעיו עמדו על 12.4 נקודות למשחק ב-62.5 אחוז ל-2 ו-41.8 אחוז מה-3.