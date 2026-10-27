במקביל לחיפושים אחר מחליף לאיפה לונדברג, במכבי ת"א ממשיכים לחפש פתרונות לחיזוק הסגל: בצוות המקצועי התקבלה היום החלטה לרשום את שיין האנטר לסגל הקבוצה הכללי ביורוליג. ההחלטה מגיעה על רקע האכזבה מיכולתו של ארמנדו בייקוט, שלא הצליח עד כה לעמוד בציפיות המקצועיות.
הצהובים קיוו לקבל מבייקוט תרומה משמעותית יותר בקו הקדמי, אך היכולת שהציג עד כה הובילה את אנשי הצוות המקצועי לבחון אפשרויות נוספות. בעקבות זאת, הוחלט לתת להאנטר הזדמנות גם במסגרת האירופית, בניסיון להוסיף עומק ואפשרויות לרוטציה.
האנטר חתם ביולי 2025 על חוזה לשלושה עונות במכבי ת"א והושאל בעונה שחלפה ללגיה ורשה. הקיץ הוא חזר מהשאלה כמתאזרח, ורשם הופעה אחת במסגרת הזירה המקומית, נגד קריית אתא במהלכה רשם אפרת 10 נקודות ו-12 ריבאונדים ב-27 דקות. יש לציין כי כל קבוצה יכולה לבצע 20 רישומים בסגל לאורך עונת היורוליג, כאשר מכבי ת"א כבר ביצעה כבר 16.