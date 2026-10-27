במקביל לחיפושים אחר מחליף לאיפה לונדברג, במכבי ת"א ממשיכים לחפש פתרונות לחיזוק הסגל: בצוות המקצועי התקבלה היום החלטה לרשום את שיין האנטר לסגל הקבוצה הכללי ביורוליג. ההחלטה מגיעה על רקע האכזבה מיכולתו של ארמנדו בייקוט, שלא הצליח עד כה לעמוד בציפיות המקצועיות.

במקביל לחיפושים אחר מחליף לאיפה לונדברג, במכבי ת"א ממשיכים לחפש פתרונות לחיזוק הסגל: בצוות המקצועי התקבלה היום החלטה לרשום את שיין האנטר לסגל הקבוצה הכללי ביורוליג. ההחלטה מגיעה על רקע האכזבה מיכולתו של ארמנדו בייקוט, שלא הצליח עד כה לעמוד בציפיות המקצועיות.

במקביל לחיפושים אחר מחליף לאיפה לונדברג, במכבי ת"א ממשיכים לחפש פתרונות לחיזוק הסגל: בצוות המקצועי התקבלה היום החלטה לרשום את שיין האנטר לסגל הקבוצה הכללי ביורוליג. ההחלטה מגיעה על רקע האכזבה מיכולתו של ארמנדו בייקוט, שלא הצליח עד כה לעמוד בציפיות המקצועיות.

הצהובים קיוו לקבל מבייקוט תרומה משמעותית יותר בקו הקדמי, אך היכולת שהציג עד כה הובילה את אנשי הצוות המקצועי לבחון אפשרויות נוספות. בעקבות זאת, הוחלט לתת להאנטר הזדמנות גם במסגרת האירופית, בניסיון להוסיף עומק ואפשרויות לרוטציה.

הצהובים קיוו לקבל מבייקוט תרומה משמעותית יותר בקו הקדמי, אך היכולת שהציג עד כה הובילה את אנשי הצוות המקצועי לבחון אפשרויות נוספות. בעקבות זאת, הוחלט לתת להאנטר הזדמנות גם במסגרת האירופית, בניסיון להוסיף עומק ואפשרויות לרוטציה.

הצהובים קיוו לקבל מבייקוט תרומה משמעותית יותר בקו הקדמי, אך היכולת שהציג עד כה הובילה את אנשי הצוות המקצועי לבחון אפשרויות נוספות. בעקבות זאת, הוחלט לתת להאנטר הזדמנות גם במסגרת האירופית, בניסיון להוסיף עומק ואפשרויות לרוטציה.