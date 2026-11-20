אם מישהו במכבי ת"א חשב שההפסד הדרמטי לאולימפיאקוס היה נקודת שפל שממנה אפשר רק לעלות, הגיע אתמול (חמישי) המשחק מול דובאי והוכיח שהמצב הרבה יותר מדאיג. הצהובים כבר הובילו ב-15 נקודות, נראו בשליטה מוחלטת ובדרך לניצחון, אבל שוב הצליחו למצוא דרך לבעוט בדלי אחרי מחצית שנייה שבה קלעו 27 נקודות בלבד (לעומת 26 ברבע הראשון). הקבוצה של עודד קטש נכנעה 80:74, רשמה הפסד נוסף ביורוליג וירדה למאזן 10:3.

התחושות במועדון אחרי ההפסד קשות במיוחד. "אפשר להגיד שעונת היורוליג נגמרה. איך אפשר להתאושש ממאזן כזה?", אמר גורם במועדון. "איך הקבוצה בכלל יכולה להרים את עצמה מהסיטואציה הזאת? אנחנו רק בנובמבר והעונה האירופית גמורה. צריכים לקרות אלפי ניסים כדי שייצא מהעונה הזאת משהו. גם בליגה המצב מזעזע, להיות בתחתית הטבלה?".

גלריה עוד מפלה. קטש ( צילום: Constantinos Kiprianou, האתר הרשמי של מכבי ת"א )

שני ההפסדים השבוע התנהלו בצורה הפוכה, אך הסוף היה דומה. מול אולימפיאקוס מכבי פתחה בצורה מזעזעת, נקלעה לפיגור משמעותי ורק במחצית השנייה התעוררה, חזרה למשחק והייתה קרובה לניצחון. הפעם הצהובים פתחו טוב, שיחקו עם אנרגיות, קלעו היטב מבחוץ וברחו ליתרון דו-ספרתי שהגיע בשיאו ל-15 נקודות ברבע השני. אלא שאז שוב הגיע השלב שבו הקבוצה מאבדת את עצמה. הריכוז נעלם, ההתקפות הפכו למבולבלות, שפת הגוף הידרדרה והאנרגיות פשוט נעלמו. דובאי לא הייתה צריכה להמציא שום דבר מיוחד, היא פשוט הגבירה את האגרסיביות, חיזקה את ההגנה והבינה שמולה עומדת קבוצה שאפשר להוציא לחלוטין מהמשחק ברגע שמפעילים עליה לחץ.

המספרים ממחישים את הקריסה בצורה הכי טובה. במחצית הראשונה מכבי קלעה 8 שלשות מ-15 ניסיונות, באחוזים מצוינים (53.3). במחצית השנייה? אפס שלשות מ-13 ניסיונות. בסך הכול הצהובים סיימו עם 8 מ-28 מחוץ לקשת. גם מהעונשין הם לא הצליחו לספק את הסחורה, עם 12 קליעות בלבד מ-19 ניסיונות. אבל לא רק הקליעה הייתה הבעיה. במחצית השנייה מכבי נראתה חסרת אנרגיות, עם שפת גוף רעה וללא תשובה להתאמות שעשתה היריבה.

יותר מדי שחקנים לא הגיעו לידי ביטוי. בונזי קולסון סיים ללא נקודות, ג'יילן הורד עם ארבע בלבד וגם ארמנדו בייקוט הסתפק בארבע נקודות. הורד, שאמור להיות אחד השחקנים המשמעותיים של הקבוצה, ממשיך להיראות חסר ביטחון בצד ההתקפי. במשחקים האחרונים הוא כמעט לא מחפש את הסל, לא לוקח אחריות והופך לעוד שחקן שמכבי לא מצליחה לקבל ממנו את התרומה שהיא זקוקה לה.

ממשיך להיראות חסר ביטחון. ג'יילן הורד ( צילום: Luka Pedjin )

מי שכן ניסה לקחת אחריות היה ים מדר. אחרי הטעות הדרמטית מול אולימפיאקוס, הרכז הגיע עם רצון ברור לתקן והציג משחק טוב עם 17 נקודות, ארבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. הוא גם סיים עם המדד הגבוה ביותר במכבי, 23. אלא שבסופו של דבר, גם הפעם היכולת האישית שלו לא הספיקה כדי להציל את הקבוצה.

קטש ניסה להסביר בסיום את מה שקרה: "התחלנו את המשחק טוב מאוד עם האנרגיות הנכונות ועשינו עבודה טובה. היינו שווים יותר מהתוצאה במחצית, זה קצת הוריד אותנו. דובאי קבוצה עם הרבה מאוד עומק ופיזיות, היה לנו קשה במיוחד בחצי השני לפתח את משחק ההתקפה שלנו. פשוט לא נכנסו לנו הכדורים כמו בחצי הראשון. הפסדנו בגלל ההתקפה, כי הגנתית עוד איכשהו הצלחנו להאט אותם".

זעזוע בסגל?

בהנהלה ובצוות המקצועי כבר מתחילים לבחון אפשרות לבצע זעזוע בסגל בעקבות פתיחת העונה המאכזבת. אחת הסוגיות שעל הפרק היא הקו הקדמי, כשבמועדון תוהים אם הגיע הזמן לבצע שינוי בעמדה הזאת, כשאחת האפשרויות שנשקלות היא החלפתו של בייקוט. בשלב זה טרם התקבלה החלטה, אך ההפסד לדובאי והיכולת שמציגה הקבוצה מגבירים את הלחץ למצוא פתרונות ולשנות את המצב.